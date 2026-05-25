לקיים בנו: עדכון חדש על מצבו הרפואי של הצדיק

עדכון רפואי חיובי התקבל הבוקר (שני) ממרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה: המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק עבר פרוצדורה רפואית בהצלחה. יחד עם זאת, מצבו של הרב עדיין מצריך רחמי שמים מרובים, והציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה.

כזכור, הצדיק מטבריה פונה לבית החולים לאחרונה לאחר שחש ברע. לאחר התייעצות רפואית קצרה בביתו, הוחלט לפנותו להמשך טיפול רפואי נשימתי במחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי בטבריה.

במהלך הימים האחרונים נרשמו תנודות במצבו הרפואי של הרב. בתחילת השבוע דיווח בנו, הרב גדליה קוק, על שיפור קל במצבו, כאשר הרב פתח את עיניו באופן חלקי ואף הגיב כשניגנו לו את הניגונים האהובים עליו. אולם, לאחר מכן חלה החמרה פתאומית שאילצה את הצוות הרפואי להשיבו להרדמה מלאה.

הפרוצדורה הרפואית שבוצעה הבוקר הסתיימה בהצלחה, אך הרב עדיין זקוק למעקב רפואי צמוד ולטיפול נמרץ. בני המשפחה והתלמידים ממשיכים במשמרות רצופות של לימוד תורה ותפילות ללא הפסקה.

הציבור בכל רחבי תבל נקרא לקרוע שערי שמים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והאיתנה של הגאון הצדיק: רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.