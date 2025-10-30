לאחר סיום עצרת הרבבות בירושלים, כוחות ההצלה והרפואה מסכמים את הפעילות הרבה בשטח | למעלה ממאה משתתפים נזקקו לטיפול רפואי | מתוך המטופלים, 10 נזקקו להמשך טיפול ופונו לבתי החולים במצב קל עקב חולשה, מקרי התעלפות, אירוע לב וחבלות קלות (בארץ)
אזרחים שהיו במקום בו נשכח ילד בתוך רכב בעיר רחובות, סיפרו, שגבר שעשה הליכת בוקר שמע צעקות ובכי מתוך רכב מסחרי שעמד ברחוב ושהוא הסתכל פנימה הוא ראה ילד בן 3 נסער ובוכה | הילד לא נזקק לפינוי לבית החולים (חדשות בארץ)
בשורות טובות מבית החולים 'סיטי אוף הופ' בלוס אנג'לס: לאחר שעות של חרדה ותפילות למען רפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ, יצאו הרופאים מחדר הניתוח בבית החולים והודיעו כי הטיפול הרפואי עבר בהצלחה לשביעות רצונם | האדמו"ר יעבור בס"ד בתקופה הקרובה תקופת התאוששות ובקרוב יחזור למעונו בקריית מלך רב בבני ברק (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ, בתוך כל כלל ישראל, מתאחדים בתפילות ובתחנונים לרפואתו השלימה של האדמו"ר העובר היום בשעות אחה"צ הליך רפואי מסובך בלוס אנג'לס | האדמו"ר מגור הקדים את שעת הכנסת ספר תורה בבית מדרשו, וכלל האדמו"רים הורו לפרסם הודעות בקרב החסידים (אקטואליה, חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התבשרו הבוקר, כי ב"ה תפילות ישראל עושה רושם, וכוחותיו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בלוס אנג'לס לצורך טיפול רפואי התחזקו, וככל הנראה האדמו"ר יתאשפז ביום שישי - בעיצומו של יום הפורים, לקראת הטיפול הרפואי שיעבור ביום שני הקרוב בבית החולים בלוס אנג'לס (חסידים)
רבבות יהודים מכל קצווי תבל מעתירים בתפילות ובתחנונים, עבור רפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס, לקראת טיפול רפואי שיעבור בשבוע של פורים | אלפי חסידים ברחבי העולם קיבלו על עצמם קבלות רוחניות לרפואתו השלמה (חסידים)
גדולי נדיבי ועסקני קופת החסד 'קמחא דפסחא' שע"י חצה"ק ויז'ניץ באלעד, זכו לשעות נעלות במחיצתו של האדמו"ר מויז'ניץ במסיבת שבע ברכות לנכדתו, בת לבנו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד | וגם, האדמו"ר ביטל נסיעתו לארה"ב, וימריא ישירות ללוס אנג'לס לטיפול רפואי, והורה לבנו למלא מקומו בימי הפורים | כל הפרטים (חסידים)
מבית האדמו"ר מויז'ניץ נמסר הבוקר (שישי) לאלפי החסידים, על מסעו המתוכנן של האדמו"ר ביום ראשון הקרוב לארה"ב | האדמו"ר ימריא בתחילת השבוע, לבדיקות מקיפות למשך שבוע ימים בלוס אנג'לס | האדמו"ר צפוי לשוב לישראל לקראת שמחת נישואי נכדתו | הפרטים המלאים (חסידים)