לאור מצבו הקשה של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתאספו היום מאות מחסידיו לעצרת תפילה והתעוררות לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה והמהירה בתוך שאר חולי ישראל | העצרת הענק תתקיים בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)
הגאון רבי יעקב זכריה, ראש ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שעבר אירוע מוחי | כלל ישראל נקראים להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים לרפואתו השלמה ולהוסיף בלימוד התורה לזכותו של האי גאון וצדיק (חרדים)
האדמו"ר משענדישוב מארה"ב מאושפז בבית חולים במנהטן עקב זיהום חמור בדם | החסידות המודאגת מהמצב בערב ימי הרחמים והסליחות, קוראת לכלל הציבור להעתיר ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי פנחס בן אלטא סימא (חסידים)
בית דין צדק של קהילת בעלזא, קורא להעתיר בתפילה לפני שוכן מרומים עבור רפואתו השלימה של דומ"ץ החסידות, הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד, הנתון במצב רפואי קשה | הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי אליהו שמואל בן אסתר נחמה (חסידים)
מאות חסידי קרעטשניף סיגעט יתאספו הערב לעצרת תפילה והתעורות לנוכח מצבו המחמיר של האדמו"ר השרוי על ערש דווי | בהוראת זקן הרבנים - הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר, הוסיפו לאדמו"ר שם נוסף כסגולה לישועה קרובה | בתוך כך, משפחתו של האדמו"ר המתגוררים בארה"ב עושים דרכם לשהות בסמוך למיטת ראש משפחתם | לקיים בנו חכמי ישראל (חסידים)
המקובל הגאון הצדיק רבי אלטר דוד חיים שטרן אושפז בבית החולים לניאדו בנתניה במצב קריטי | אלפים יתכנסו לעצרת תפילה המונית ברחבת הכותל המערבי ביום חמישי הקרוב | גדולי ישראל קוראים לציבור להתחזק ולקבל קבלות לזכות רפואתו (חרדים)
לקיים בנו חכמי ישראל: שעות אחדות טרם כניסת השבת, פונה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז, ממעונו לבית הרפואה 'מעיני הישועה' בבני ברק, בעקבות חולשה גדולה | בשבת תתקיים שבת שבע ברכות לנכדתו | שמו לתפילה רבי מאיר בן כמסאנה (חרדים)
לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה גדולה בישיבה הכלל חסידית 'עמלה של תורה' בירושלים, לאחר שמצבו של ראש הישיבה, הגאון רבי זאב פיינשטיין הידרדר בימים האחרונים, ונמצא במצב קשה בטיפול נמרץ | תלמידי הישיבה הפסיקו את הלימודים והתכנסו לתפילה מיוחדת לרפואתו השלמה (ישיבות)