טראמפ תוקף מבקרים: 'לוזרים שלא יודעים דבר על ההסכם'

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם הבוקר (שני) הודעה חריגה בחריפותה, בה תקף באופן אישי מבקרים מתוך המפלגה הרפובליקנית שהביעו ביקורת על ההסכם המתגבש עם איראן. בהודעה ארוכה ברשת Truth Social, הבהיר הנשיא כי מדובר באנשים "שאיבדו לחלוטין את דרכם" ואינם מבינים את פרטי המשא ומתן.

"אני צוחק על כל ה'דמוקרטים-מטומטמים', ה-RINOS [רפובליקנים בשם בלבד], והשוטים שלא יודעים דבר על ההסכם הפוטנציאלי שאני מגבש עם איראן", כתב טראמפ. הנשיא התייחס במפורש לסנאטורים תום טיליס וביל קאסידי, וכן לחבר הקונגרס תומאס מאסי, אותם כינה "אנשים חלשים וחסרי השפעה".

"ההפך המוחלט מאסון אובמה"

בליבת ההודעה עמדה הבהרה עקרונית לגבי אופי ההסכם המתגבש. "ההסכם עם איראן יהיה או נהדר ומשמעותי, או שלא יהיה הסכם בכלל", הדגיש טראמפ. הנשיא הוסיף כי המתווה הנוכחי "יהיה ההפך המוחלט מאסון ה-JCPOA שנוהל על ידי ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן".

ההצהרה מגיעה על רקע שיחתו של ראש הממשלה נתניהו עם טראמפ, בה הסכימו שני המנהיגים כי כל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין ולפרק את מתקני ההעשרה האיראניים. נתניהו הדגיש בהודעתו כי "השותפות בין ישראל לארצות הברית מעולם לא הייתה חזקה יותר".