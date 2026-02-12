נפילת משטר האייתוללות עלולה לערער את יציבות המזרח התיכון באופן בלתי הפיך. מניתוח האינטרסים של טורקיה, סעודיה והמלכוד הדיפלומטי הממתין לישראל, עולה תמונה מדאיגה. האם קריסת טהראן היא בשורה לעולם, או שמא פתח לכאוס אזורי חסר תקדים? יצאנו למעקב (מגזין בבלי)
אחרי האיומים וההתקפלות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, היום התראיין לתקשורת אחד מבכירי המשטר והבהיר את קווי הגזרה של איראן במשא ומתן הצפוי | נראה כי התקיפות במפרץ שנותרו ללא מענה וההתקפלות של וושינגטון בסוגיית המשא ומתן, נתנה לאיראנים ביטחון מול הארמדה האמריקאית (חדשות, מדיני)
בריטניה, צרפת וגרמניה מאיימות להפעיל כבר מחר את מנגנון הסנאפ-בק שיחזיר את כל הסנקציות הבינלאומיות על איראן, אם זו לא תספק בתוך 30 יום התחייבויות חדשות בנושא הגרעין | פגישה שנערכה בז׳נבה בין הצדדים הסתיימה ללא תוצאות, כשבין הדרישות הבולטות: חידוש המו״מ הישיר עם וושינגטון וחידוש הפיקוח של סבא״א – כולל איתור מצבור האורניום המועשר ל־60% שהוסתר לפני המתקפה הישראלית־אמריקנית ביוני (בעולם)
דיווח איראני מהבוקר, מעלה כי האיומים האירופאים השפיעו ככל הנראה על מקבלי ההחלטות בטהרן | לפי הדיווח, איראן עשויה לחזור למשא ומתן עם המערב על תוכנית הגרעין שלה, בעקבות האיום להטיל עליה בחזרה את מנגנון הסנאפבק המאיים | כל הפרטים על הדיווח (חדשות, בעולם)
לאחר הפסקת האש, דווח היום (שלישי) בארה"ב כי הערכת המודיעין הראשונית היא שהתקיפות האמריקניות במתקני הגרעין לא השמידו את מרכיבי הליבה | בנוסף נאמר כי "תוכנית הגרעין האיראנית חזרה רק כמה חודשים לאחור" | המסקנה: תוכנית הגרען האיראני לא חוסלה (בעולם)
אופוזיציה איראנים דיווחו על תקיפה ישראלית בסמוך למתקן הגרעיני המבוצר בפורדו,
השוכן עמוק בתוך הר ומוגן בשכבות בטון עבות. מתקן זה, המעשיר אורניום לרמות
גבוהות, נחשב כמעט בלתי פגיע לתקיפה אווירית קונבנציונלית (חדשות צבא)
לפני זמן קצר הסתיימה שיחת רה"מ נתניהו והנשיא טראמפ, שיחה שנמשכה במשך כ-40 דקות | על פי הדיווחים, השיחה בין רה"מ הישראלי לנשיא ארה"ב עסקה בעיקר בסוגיה האיראנית, ובשאלה האם ישנם התקדמויות בסוגית הגרעין (מדיני)
בסעודיה ממשיכים ללחוץ על איראן להגיע להסכם גרעין מול ארה"ב מחשש להתלקחות צבאית והסלמה במזרח התיכון שתגרור את האזור למתיחות ביטחונית עצומה | בישראל משוכנעים שהפגיעה בזרועות התמנון האיראני קידמו את הסיכויים להסכם (מדיני)
גורם בכיר באיראן אמר היום ש"ייתכן" שארצו תאפשר לפקחים אמריקנים מהסוכנות לאנרגיה אטומית של האו"ם לבקר במתקני הגרעין האיראניים, במידה ויושג הסכם | הדברים מגיעים ברקע דיווחים על דאגה בוושינגטון מפני תוכנית פתע ישראלית לתקיפה באיראן (בעולם)
לטענת בכירים בבית הלבן, הנשיא טראמפ מודאג מהאופציה שישראל תבצע תקיפה במתקני הגרעין באיראן, תוך כדי השיחות הנערכות בימים אלו | לדברי גורמים בארה"ב, טראמפ טען בפני נתניהו: כי "זה לא הזמן להחריף את המצב כשהוא מנסה לפתור את הבעיות" (מדיני)
נשיא ארה"ב המבקר היום בקטאר אמר בהצהרה לכלי התקשורת כ ארצו קרובה לגיבוש הסכם דרמטי מול איראן | מוקדם יותר אמרו בסביבת חמינאי שבטהרן מוכנים לחתום על הסכם גרעין תמורת הסרת הסנקציות הכלכליות שהוטלו על איראן (חדשות, בעולם)
אמש, קיימו ראש הממשלה נתניהו, ושר החוץ האמריקני מרקו רוביו, מסיבת עיתונאים שחלק לא מבוטל ממנה עסק באיראן | מזכיר המדינה חזר והדגיש בהצהרות השונות את מסוכנותה של איראן, והבטיח שלטהרן לא תהיה פצצה גרעינית | היום, הגיעה התשובה האיראנית (חדשות, מדיני)