המשטרה תצא במבצע נרחב למעצר עריקים חרדים

משטרת ישראל מתכננת לצאת כבר במהלך החודש הבא במבצע יזום ונרחב לאיתור ומעצר עריקים חרדים, בעיקר באזורי ריכוז חרדיים במרכז הארץ. המהלך, שמסתמן כהחרפה משמעותית של האכיפה, מגיע בעקבות הנחיית מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית.

על פי החשיפה ב'קול ברמה', לא מדובר רק בהנחיה להסגיר עריקים שמעוכבים באקראי בידי שוטרים, אלא בהיערכות למבצעי אכיפה יזומים של אגף המבצעים במשטרה בשיתוף המשטרה הצבאית. המהלך מתבצע בצל דרישת היועצת המשפטית לממשלה להגביר את מעורבות משטרת ישראל באכיפת סוגיית העריקים.

"בלי חריגים" - שינוי מדיניות דרמטי

גורם במשטרה מסר: "קיבלנו הנחיה לעצור כל עריק שיאותר ולהעביר אותו למשטרה הצבאית, בלי חריגים". ההנחיה מהווה שינוי דרמטי במדיניות המשטרה, שעד היום נמנעה ממעצר עריקים ואף נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא.

בתחילת השבוע הנחה המפכ"ל דני לוי את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". המשמעות המעשית היא שעשרות אלפי בחורי ישיבות המוגדרים כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו עד להגעת משטרה צבאית.

הצעת חוק חרדית: אגף כליאה ייחודי

במקביל למהלכי האכיפה, מתכוננות המפלגות החרדיות לקדם הצעת חוק שתעניק הטבות משמעותיות לעצורים חרדים בכלא הצבאי. את תוכנית החוק מקדם ח"כ מאיר פרוש מתנועת שלומי אמונים, והיא כוללת הקמת אגף כליאה ייחודי והקלה בעונש המאסר במקרים בהם ייפגעו התנאים הדתיים של העצורים.

הצעת החוק כוללת הקמת מנגנון אכיפה ובקרה ייעודי שיוכל לקצר את משך המעצר של העצורים במידה ואורח חייהם הדתי ייפגע במהלך הכליאה. על פי ההצעה, שר הביטחון יחויב להתקין תקנות שיאפשרו לעצור החרדי לקבל מזון כשר, זמן מוקצה לתפילות, ושיחות עם רבנים לפי בקשתו.

ביקורת חריפה בעולם התורה

בקרבת גורמים חרדים מותחים ביקורת חריפה על המהלך וטוענים כי מדובר בהחרפת האכיפה נגד בני ישיבות ולומדי תורה. מדוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים בנוגע לסוגיית עיכוב עריקים, המשטרה פועלת על פי החוק ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות".

המבצע המתוכנן צפוי להתבצע בשיתוף פעולה הדוק בין אגף המבצעים במשטרה לבין המשטרה הצבאית, ומהווה שינוי משמעותי במדיניות האכיפה כלפי הציבור החרדי.