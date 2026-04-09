איפה השוויון? בעוד המשטרה מאשרת הפגנות ענק ב'הבימה', מאות קנאים צובאים בשעות אלו על לשכות הגיוס במחאה על "יום גיוס חרדי" • מניין שחרית המוני בשערי הלשכה, תהלוכת ענק בדרכה מרחוב יואל ועימות חזיתי מול הכחשות צה"ל • חול המועד בוער (חרדים)
אזהרה דרמטית בקבינט על רקע המחסור בלוחמים והעומס על המערך הלוחם בעיצומה של המערכה | הרמטכ"ל מתריע מפני קריסה פנימית של הצבא ודורש קידום מיידי של חוקי הגיוס והארכת השירות | לפיד ניצל את ההזדמנות כדי לדרוש כספים מהחרדים (חדשות)
"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוקף בחריפות יוצאת דופן את הייעוץ המשפטי לממשלה בטענה להכשלת עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים | פוקס מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ ובקידום סדר יום אישי, בזמן שהממשלה דורשת דחייה דחופה של 45 יום (חדשות, פוליטי)
שעות לאחר ששר האוצר סמוטריץ' לא הצליח להעביר את צו המע"מ בשל מרד בליכוד, בכירים בסיעות החרדיות מודאגים כי מדובר בפרומו לקראת ההצבעה על נוסח חוק הגיוס אם אכן החוק יעלה להצבעה במליאה: "נתניהו איבד את השליטה בקואליציה, שנת בחירות ופריימריז, הוא יאבד שליטה גם על חוק הגיוס" (בארץ)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
התמונה שמסעירה את עולם הישיבות: מה עשה הגר"ד כהן במטבח של ארמונות חן? | פורים בצל גזירת הגיוס: בחורי הישיבות טוענים - אין מענה אמיתי | האדמו"ר הפתיע את החסידים - זו הסיבה לביטול הנסיעות לחו"ל | שמע חרפתו ולא השיב: סיקור מהאירוע החמור בבני ברק | הת"תניקים באים: הג'ינגל המקורי של ישיבת נווה יעקב (מעייריב)
ככל שמתקרבים אל חוק הגיוס, הוא מתרחק, ועל הדרך הרטוריקה מקצינה, כמו: גזירת שמד, נמות ולא נתגייס, גדול המחטיאו ועוד | זהו פרק חיים מאלף בו מתואר איך מרן הסטייפלער זצ"ל גויס בכפייה לצבא הצאר, ובקור המקפיא עצמות ליבה את אש התורה והמצוות | "עומד על המשמר" (מגזין בבלי)