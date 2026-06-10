48 עצורים ישוחררו למעצר בית - השאר יוסגרו למשטרה הצבאית

מהמחאות ליד בית השופט ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

התפתחות משמעותית בחקירת המחאה הסוערת שהתקיימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג: המשטרה הודיעה היום (שלישי) בבית המשפט השלום בירושלים כי היא מסכימה לשחרר 48 מתוך החשודים שנעצרו במהלך ההפגנה למעצר בית, תחת תנאים מחמירים.

מאחר שלא נמצאו לגביהם אינדיקציות לעריקות או לעבירות אלימות חריגות במיוחד, מרביתם ישוחררו כבר במהלך היום בתנאים מגבילים ובהרחקות מהאזור, והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם של ארבעה חשודים בלבד. על פי ההסכמה שהוצגה בבית המשפט, כל אחד מ-48 החשודים יידרש להפקיד ערבות בסך 1,000 שקלים, להתייצב לכל הליך משפטי שיידרש, ולשהות במעצר בית מלא למשך שמונה ימים בביתו. בנוסף, הוטל על החשודים איסור יצירת קשר עם שאר המעורבים במחאה למשך 30 יום, ואיסור השתתפות בהתקהלויות למשך 180 יום. 19 עריקים יועברו למשטרה הצבאית בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 לעומת זאת, 19 חשודים נוספים שנעצרו במהלך המחאה לא יזכו לשחרור למעצר בית. על פי ההחלטה, חשודים אלו יועברו למשטרה הצבאית, לאחר שהתברר כי הם מוגדרים כעריקים מתפקידם. העברתם למשטרה הצבאית צפויה להתבצע בימים הקרובים, ושם ייקבע המשך טיפול בתיקם. כזכור, המחאה הסוערת התקיימה בשבוע שעבר מחוץ לביתו של השופט סולברג באלון שבות, כאשר עשרות מפגינים הגיעו למקום ומחו כנגד השופט שחתום על רבים מפסקי הדין כנגד עולם התורה. מחומרי החקירה שנאספו עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים, ולטענת המשטרה הייתה כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר.

המהומות מחוץ לבית סולברג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הרקע: תכנון מתוחכם ומידור קפדני

על פי פרטים שהתפרסמו בחקירה, המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. גורמים בכירים המעורבים בחקירה הודו כי הם מופתעים מעזות המצח ומהתכנון המוקדם, ובמשטרה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום".

ההחלטה על שחרור החשודים למעצר בית מגיעה לאחר לחץ ציבורי ומשפטי, ובעקבות הערכה כי ניתן לנטר את החשודים תחת התנאים המחמירים שנקבעו.