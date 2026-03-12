המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג שיגר מכתב חריג לפרופ' משה כהן אליה שקרא לטראמפ להטיל סנקציות על יצחק עמית | סולברג כתב: "בל נטעה - לחלוק לבטח מותר, אך הנשיא יצחק עמית, איננו טורף, הוא עמית" (בארץ)
בית
המשפט העליון דחה את העתירות נגד מינויו של האלוף דוד
זיני,
לראשות
שירות הביטחון הכללי וקבע כי המינוי כשר | הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת (משפט)
בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת גלי בהרב-מיארה בדבר הדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב (משפט)
השופט סולברג קובע הערב כי העתירה נגד עמדת היועמ"שית בנושא מינוי ראש השב"כ תיקבע לדיון בהקדם האפשרי | בנוסף דורש מהיועמ"שית להודיע כמה זמן נדרש לועדת גרוניס לדון במועמדות האלוף דוד זיני וכמה זמן ייקח לשב"כ לחקור את קטארגייט (משפט)
השופט סולברג הורה לממשלה להגיב לבקשות צווי ביניים - שיעצרו את הליכי ההדחה של היועצת המשפטית לממשלה | העותרים: "ניסיון הממשלה להפוך את התפקיד למשרת "אמון אישי" באמצעות שינוי המנגנון - פוגע אנושות בשלטון החוק ובעצמאות מערכת אכיפת החוק" (פוליטי)
בניגוד לעמדת הממשלה, בית המשפט העליון החליט כי ההליך למינוי נציב שירות המדינה יהיה בהליך תחרותי | השופט עמית: "מנגנון מינוי תחרותי יתרום לצורך למנוע חדירת שיקולים פוליטיים להליך המינוי של הנציב" | סולברג: "אין מקום להכניס את ההליך התחרותי בחזרה 'דרך החלון' באמצעות ביקורת שיפוטית" (חדשות)