המהומות מחוץ לבית סולברג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

תחקיר שפורסם היום בתקשורת הכללית חושף את מאחורי הקלעים של המחאות הסוערות נגד רדיפת לומדי התורה, ובמרכזן ההפגנה המתוזמנת מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. מההכוונות בחדרים סגורים בבית שמש, דרך המידור הקפדני באוטובוסים, ועד למערך התמיכה המשפטי והכלכלי בעצורים ובמשפחותיהם - כך פועל המנגנון שמאחורי המפגינים.

כפי שפרסמנו באתר בבלי, הארגון שעומד מאחורי הפעילות הוא ארגון 'בני חייל', וכעת מתפרסמים אודותיו פרטים חדשים ומפתיעים על אופן הפעולה המתוחכם. מרכז העצבים: חדר נסתר בבית שמש המערך, המנווט על ידי עסקן מרכזי, מנהל בשנים האחרונות פעילות סביב נושאי הליבה: חילולי שבת, מאבק בניתוחי מתים, ובראשם - החרפת המאבק נגד גיוס בני הישיבות. מרכז העצבים של הפעילות ממוקם במבנה נסתר בלב שכונה חרדית בבית שמש. "מוות ודאי": הוראות חירום למפגינים בעקבות סכנת חסימת הרכבות יאיר טוקר | 17:42 מתוך חדר קטן המצויד במחשבים, קווי טלפון וקלסרי רישום, מנוהלת אופרציה הפועלת בשני ערוצים מרכזיים: פעילות סדירה ותגובה מיידית באמצעות רשת של קווי תוכן ו'נייעס' פנים-קהילתיים המשמשים להזנקה מהירה, ומבצעים יזומים - פעולות מתוכננות וחשאיות נגד יעדים ספציפיים, המדורגות לפי רמת רגישות. במקרה של מעצר בחור ישיבה על ידי המשטרה הצבאית בגין עריקות, מופצת התרעה המונית המביאה ליציאתם של מאות מפגינים לרחובות בתוך פרק זמן קצר. אירועים מורכבים מקבלים את אישורו הישיר של הדרג הרבני באותו פלג בטרם יציאתם לפועל. שיטת המידור: 'איש בל יעדר' ההפגנה הסוערת מול ביתו של השופט סולברג ממחישה את שיטות המידור הגבוהות של המנגנון. הפעילים עוברים בין היכלי הכוללים בקהילתם, דופקים על הבימה ומכריזים על יציאה למחאה נגד 'אחד מרודפי הדת בעניין הגיוס' - מבלי לציין את הכתובת או היעד המדויק. הזמנת חברות ההסעה לשינוע האברכים מתבצעת מטלפונים ציבוריים או מכשירים שהושאלו אקראית מעוברי אורח. נהגי האוטובוסים, כמו גם רוב משתתפי המחאה, אינם מודעים ליעד הנסיעה הסופי עד לרגע ההגעה. התכנון המבצעי במקרים אלו עומד לרוב על כ-15 דקות הפגנה והסתלקות מהירה טרם התארגנות המשטרה.

מהמחאות ליד בית השופט ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כפי שדווח באתר, מחומרי החקירה עולה כי המפגינים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. פרט זה מצביע על רמת תכנון מתוחכמת יותר מאשר הפגנה ספונטנית.

מעטפת משפטית וכלכלית לעצורים

כאשר המשטרה מבצעת מעצרים, כפי שאירע באחד האוטובוסים שחזרו מההפגנה המדוברת, נכנסת לפעולה מעטפת ציבורית גלויה ורחבה המופעלת על ידי 'הוועד למען אסירי ציון'. המערך מעמיד עורכי דין פרטיים הפועלים במישור החוקי לשחרור מהיר של העצורים והגשת ערעורים דחופים בבתי המשפט.

בשל ההד התקשורתי, משגר המערך לקראת שבת עשרות משלוחים של פירות, עוגות ודברי מתיקה לבתי משפחות העצורים, במטרה לחזק את רוחן. חרף הסירוב האידיאולוגי לקבלת תקציבי מדינה, המערך זוכה לתמיכה כלכלית שוטפת, בעיקר מנדיבים בחו"ל.

אירועים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה מתורגמים ישירות לגל תרומות משמעותי, גם מצד תורמים מקומיים הרואים בארגון כוח יעיל ואקטיבי.

התרחבות שורות המחאה

יצוין כי בשנה האחרונה חל שינוי דרמטי בנכונות של הרחוב החרדי כולו לצאת למאבקים בנושא הגיוס. גורמים במערך מציינים כי 'כיום קל בהרבה להוציא המונים לרחובות. לכל משפחה יש בן משפחה עם צו מעצר, ואנשים אינם ישנים בשקט בלילה', אך גדולי ישראל, למרות זאת, נמנעים מכך.

לסיום, מעבירים בארגון מסר מזהיר באשר להמשך ניסיונות הגיוס הכפוי: 'הצבא צריך לפחד מזה. מדובר בקבוצות שבשבילן מילה של רב חזקה יותר מפקודה של הצבא. במצב שבו רב יורה דבר אחד והצבא יורה דבר אחר - ייווצר מרד. זהו סיכון ממשי'.