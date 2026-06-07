חוק יסוד לימוד תורה הוא הצעת חוק שנויה במחלוקת שמטרתה לעגן במעמד חוקתי את זכות לימוד התורה ואת מעמדם של לומדי התורה בישראל. ההצעה שואפת להעניק הגנה חוקתית ללימוד התורה כערך מרכזי במדינת ישראל, ולהסדיר את מעמדם של אלפי צעירים חרדים העוסקים בלימוד תורה במסגרת הישיבות והכוללים ברחבי הארץ.

הצעת החוק עוררה דיון ציבורי נרחב בישראל בנוגע לאיזון בין ערכים שונים במדינה יהודית ודמוקרטית. התומכים בהצעה רואים בה הכרה הכרחית בתרומתם הרוחנית של לומדי התורה למדינה ובחשיבות שמירת אורח החיים התורני. המתנגדים טוענים כי החוק עלול לפגוע בעקרון השוויון ובחובת השירות הצבאי, ולהעמיק את הפערים בחברה הישראלית.

ההצעה מגיעה על רקע מאבק משפטי וציבורי ממושך סביב סוגיית גיוס בני הישיבות לצבא. במשך עשרות שנים פעלו הסדרים שונים שהעניקו פטור משירות צבאי ללומדי תורה, אך הסדרים אלה נתקלו בביקורת משפטית וציבורית. חוק היסוד המוצע נועד לספק פתרון חוקתי יציב לסוגיה זו ולמנוע את הצורך בחקיקה חוזרת ונשנית.

השלכות החוק הפוטנציאליות נוגעות למספר תחומים מרכזיים: המעמד החוקתי של לימוד התורה, היחס בין דת למדינה, חובת השירות הצבאי, והאיזון בין זכויות קבוצתיות לזכויות אישיות. כחוק יסוד, ההצעה תזכה למעמד על-חוקי שיקשה על שינויה בעתיד ותשפיע על פסיקות בית המשפט העליון בנושאים קשורים.

הדיון סביב חוק יסוד לימוד תורה משקף מתחים עמוקים יותר בחברה הישראלית בנוגע לאופייה של המדינה, לתפקיד הדת בחיים הציבוריים, ולשאלת חלוקת הנטל בין קבוצות שונות באוכלוסייה. הצעת החוק מעלה שאלות יסוד על האיזון הנכון בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, ועל הדרך שבה מדינת ישראל מגדירה את זהותה.