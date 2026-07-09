סדרת הדיונים הממושכת והסוערת סביב חוק יסוד לימוד תורה הגיעה היום (חמישי) לסיומה, עם השגת פשרה מוסכמת בין הקואליציה לנציגים החרדים. בעקבות הסיכום, ועדת הכנסת צפויה להתכנס בשעה 17:00 להצבעה על הצעת החוק בנוסחו המתוקן.

על פי הפשרה שהושגה, סעיף 2 שעורר מחלוקת - המכונה "מאזני צדק" - יימחק לחלוטין מהצעת החוק. החוק יעבור כחוק הצהרתי בלבד, הכולל את הסעיף הראשון והמרכזי: ההכרה בכך שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.

רקע: המערכה הפרלמנטרית והמחלוקת

הדיונים בוועדה, שנועדו לעגן לראשונה את מעמדו החוקתי של ערך לימוד התורה, נתקלו בימים האחרונים בקשיים פרלמנטריים ופוליטיים חסרי תקדים. חברי האופוזיציה ניסו לעכב את החקיקה באמצעות הגשת 6,130 הסתייגויות - מספר שלא נראה מעולם בוועדת הכנסת.

במקביל, פעילי מחאה הביאו פצועי צה"ל והלומי קרב אל פתח הוועדה כדי להפעיל לחץ ציבורי. האם השכולה עינב דנינו הגיעה לדיונים ובכתה בפני חברי הוועדה, בעוד הנציגות החרדית התמודדה עם לחצים כבדים מכל כיוון.

מנגד, יו"ר הקואליציה אופיר כץ דרש להכניס לחוק סעיף שלטעמו נועד להבהיר כי לחיילים זכויות עודפות על לומדי התורה. ואילו ח"כ מאיר פרוש ביקש להוסיף סעיף מטרה מפורט המגדיר את חובתה ההיסטורית של המדינה לעולם התורה, וכלל את הנוסח: "המדינה הוקמה כבית לאומי לכל יהודי".

במקביל להסכמות על חוק היסוד, מקודמת כעת עבודה על הצעת חוק נפרדת לחלוטין המיועדת עבור הלומי הקרב. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה ייעודי לדרישות הציבוריות ולהכיר בערך השירות ובמחיר האישי ששילמו הלוחמים, מבלי לערב סוגיה זו בתוך חוק היסוד של לומדי התורה. הפרדת המסלולים הזו היא שאפשרה את הסרת הסעיפים המורכבים וסללה את הדרך לקידום החוק בנוסחו המצומצם והמקורי.

אולטימטום ראש הממשלה והחלטת הרבנים

המפנה חל לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לנציגים החרדים בצורה נחרצת כי עומדות בפניהם שתי אפשרויות בלבד: או שחוק היסוד יישאר כחוק הצהרתי בלבד, או שהחוק ייקבר ולא יקודם כלל.

בעקבות האולטימטום, ולאחר הוראת הרבנים כי יש להביא את החוק בכל מחיר, הוחלט להסכים לפשרה ההדדית ולוותר על הניסיון להכניש שינויים במהות החוק. בהודעה משותפת של סיעות ש"ס ודגל התורה הובהר: "אם יש רצון לקדם סעיפים נוספים ניתן לעשות זאת במסגרת חקיקה אחרת, ולא במסגרת חוק יסוד: לימוד תורה".

בנציגות החרדית מביעים סיפוק על שמירת נוסח המקור, ולשמו הוגש החוק מלכתחילה. כזכור, ש"ס אף איימה לראשונה כי בלי חוק יסוד לימוד תורה - אין גוש נתניהו, כאשר ביטאון המפלגה כתב: "בלי מכנה משותף - אין מחנה משותף".

מה כולל החוק בנוסחו הסופי

החוק בנוסחו הסופי יכלול רק את הסעיף המרכזי: ההכרה בכך שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. מדובר בחוק הצהרתי שאינו כולל סעיפים תקציביים או הטבות ספציפיות.

יצוין כי למרות ההבנות שהושגו בין ראשי הסיעות, הנוסח הסופי והמוחלט של החוק עדיין ממתין לאישורם ולחתימתם הרשמית של גדולי התורה שליט"א.

ההצבעה בוועדה צפויה להתקיים בשעה 17:00, ובמידה ותאושר - החוק יועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.