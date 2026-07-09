בעוד מפלגת 'ביחד' מתמודדת עם משבר עמוק וצלילה מתמשכת בסקרים, יו"ר המפלגה נפתלי בנט שוהה מאז סוף השבוע שעבר בארצות הברית, כך לפי חשיפה הבוקר של הכתב מכאל שמש. הנסיעה, שפרטיה נשמרים בסודיות יוצאת דופן, מעוררת שאלות רבות בקרב פעילי המפלגה ובזירה הפוליטית.

על פי מקורות מקורבים למפלגה, מטרת הנסיעה היא השתתפות בכנס לצד חופשה עם בני משפחה. עם זאת, בנט עצמו מסרב בתוקף להתייחס לנסיעה ולפרטי הכנס בו הוא משתתף. לפי שני מקורות עצמאיים, ראש המפלגה נסע ללא אנשי לשכתו וללא צוות הקמפיין - צעד יוצא דופן בעיצומה של מערכת בחירות.

"עובד על התיקון הגדול"

בסביבת בנט ניסו להרגיע את הרוחות ומסרו: "ברגעים אלו בנט עובד על התיקון הגדול של מדינת ישראל". ההודעה הקצרה והמעורפלת לא סיפקה פרטים נוספים על אופי הפעילות או על הכנס בו הוא משתתף.

הנסיעה מגיעה על רקע תקופה קשה במיוחד עבור מפלגת 'ביחד'. סקר שפורסם לאחרונה בחדשות 12 העלה כי המפלגה ממשיכה במגמת צלילה ונחלשת במנדט נוסף ל-16 מנדטים בלבד, בעוד הליכוד ומפלגת ישר ניצבות בשוויון.