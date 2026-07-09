המיירט המיוחד ( צילום: Skydefense )

בעידן שבו נחילי כטב"מים הפכו לאיום מרכזי בזירות הלחימה המודרניות, חברת הטכנולוגיה הצבאית SkyDefense מקולורדו חשפה פתרון חדשני שעשוי לשנות את משוואת ההגנה האווירית. המערכת החדשה, הנושאת את השם CobraJet, משלבת יכולות בינה מלאכותית מתקדמות עם טכנולוגיית ייצור חדשנית, במטרה לספק מענה יעיל וזול להגנה על תשתיות קריטיות.

על פי הדיווח באתר Interesting Engineering, מדובר בכלי טיס אוטונומי המסוגל לזהות ולנטרל איומים אוויריים באופן עצמאי, תוך שימוש במערכות חימוש ייעודיות המותאמות במיוחד למשימה. הפיתוח מגיע בעיתוי קריטי, כאשר ארגוני טרור ממשיכים לשגר כטב"מים לעבר יעדים אזרחיים, ומערכות ההגנה הקיימות נאלצות להתמודד עם אתגרים תפעוליים וכלכליים משמעותיים. חמש תצורות שונות למגוון משימות המערכת פותחה בחמש גרסאות שונות, המאפשרות התאמה מדויקת לצרכים המבצעיים. הגרסאות החשמליות מבוססות על מנועי מניפה המוזנים מסוללות מצב מוצק, ומסוגלות להגיע למהירות של כ-360 קילומטר לשעה. לעומת זאת, הגרסאות ההיברידיות משלבות מנוע טורבו-ג'ט המאפשר להגיע למהירות מרשימה של כ-560 קילומטר לשעה, יכולת המאפשרת רדיפה יעילה אחר מטרות מהירות ובעלות כושר תמרון גבוה. ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״ קובי ישראל | 08.07.26 טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת ישראל גראדווהל | 08.07.26 הארכיטקטורה המודולרית של המערכת, העשויה מסיבי פחמן ומיוצרת באמצעות הדפסת תלת-ממד, מהווה יתרון משמעותי. שיטת ייצור זו מייעלת את שרשרת האספקה ומאפשרת שדרוגים עתידיים ללא צורך בתכנון מחדש של מבנה הכלי כולו. בנוסף, השילוב של נחירים לניתוב דחף ויכולת המראה ונחיתה אנכית מאפשר שיגור מהיר ממגוון פלטפורמות, ללא תלות במסלולי טיסה קונבנציונליים. הגרסה המתקדמת ביותר בסדרה, המכונה V10/VT10, מציעה יכולת ייחודית לתפקד כ"ספינת אם" ולשגר תתי-מיירטים זעירים מתוך תא חימוש פנימי. יכולת זו מרחיבה משמעותית את טווח הפעולה ומאפשרת התמודדות עם מספר איומים בו-זמנית. בינה מלאכותית ועקיפת מערכות שיבוש ליבת המערכת היא מערכת הטייס האוטונומית המבוססת על בינה מלאכותית. המערכת נתמכת בחיישני תת-אדום ומצלמות אלקטרו-אופטיות המאפשרות תפקוד מלא בכל תנאי מזג האוויר, ביום ובלילה, גם בסביבה רוויית שיבושים ולוחמה אלקטרונית. יכולת זו קריטית במיוחד כאשר מערכות ההגנה נאלצות להתמודד עם איומים מתמשכים ממקורות שונים. ניהול המשימה בשטח מתבצע באמצעות תוכנת הפיקוד הניידת VRAM, המנתחת את זירת הלחימה ומסנכרנת את המידע עם חיישנים קרקעיים ורשתות פיקוד ובקרה קיימות. במקרה של חסימת רשתות קשר מקומיות, המערכת כוללת קישוריות לוויינית מבוססת Starlink ו-Starshield. עם זאת, החברה מדגישה כי ההחלטה הסופית על פתיחה באש מותנית תמיד באישור של מפעיל אנושי, בהתאם לעקרונות הבטיחות והאתיקה הצבאית.

פתרון לאתגר העלות

אחד האתגרים המרכזיים בהגנה מפני כטב"מים הוא משוואת העלות מול תועלת. שימוש בטילי נ"מ יקרים לנטרול איומים זולים יחסית אינו כלכלי, ועלול למצות במהירות את מלאי המיירטים. ה-CobraJet מציע פתרון חדשני לבעיה זו באמצעות מיירטים זעירים וזולים המיוצרים גם הם בהדפסת תלת-ממד.

ארסנל החימוש הזמין כולל משגר PYTHON היורה קליעי COPPERHEAD בקוטר 18 מילימטר, פגזים מונחים מסוג CUDA בקוטר 40 מילימטר, וטילי VIPER בקוטר 45 מילימטר המסוגלים להגיע למהירות של מאך 1. ניק וריני, נשיא חברת SkyDefense, הדגיש כי היעילות הכלכלית הגבוהה עמדה בראש סדרי העדיפויות של הפרויקט, וציין כי קצב הייצור של החימוש הייעודי יכול להגיע לאלפי יחידות בכל חודש.

המערכת תוכננה להשתלב כשכבת הגנה משלימה ברשתות הגנה אווירית קיימות, והיא מסוגלת לנטרל מגוון רחב של איומים מודרניים – החל מרחפני FPV מונחי סיב אופטי, דרך כלי טיס מונעי סילון ועד לנחילי כטב"מים מתואמים. יכולת זו רלוונטית במיוחד לאור הניסיון שנצבר בזירות הלחימה השונות, שם נחילי כטב"מים הפכו לכלי נשק מרכזי.

הפיתוח של SkyDefense מצטרף למאמצים הגלובליים להתמודד עם האיום הגובר של כטב"מים בזירות הלחימה המודרניות. השילוב של טכנולוגיות מתקדמות, עלות נמוכה ויכולת ייצור מהירה עשוי להפוך את ה-CobraJet לכלי משמעותי בארסנל ההגנה האווירית של המאה ה-21.