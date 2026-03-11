קנברה שולחת מטוסי ביון מתקדמים וצרפת מניעה את נושאת המטוסים "שארל דה גול" | המטרה: בלימת האיום האיראני על נתיבי הנפט והגנה על 115 אלף אזרחים אוסטרלים | מקרון במסר חריף: "פגיעה באזור היא פגיעה באירופה" (בעולם)
חיל האוויר האיראני החל להפעיל מטוסי אימון רוסיים מסוג Yak-130 חמושים בטילי אוויר-אוויר לסיורים מבצעיים מעל טהראן. המהלך, נועד לבלום חדירת כטב"מים מערביים בגובה נמוך, זאת לצד מטוסי מיג-29 שנפרסו להגנת הבירה הרגישה מפני תקיפות פתע (תקיפה והגנה)
גם ארה"ב החלה לשגר בשעות האחרונות תיעודים מחלקה במתקפה נגד איראן | בתיעודים שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית תקיפה של צבא ארה"ב על משגרים וכטבמ"י שאהד |לצד זה, פורסם סרטון בו נראים טילי טומהוק אמריקנים משייטים בגובה נמוך בשמי איראן (חדשות)
אילון מאסק שיתק את המל"טים הרוסיים בהודעת שגיאה אחת, והתגובה המבעיתה של מוסקבה כוללת איום בפיצוץ גרעיני בחלל | התעמולן הבכיר של פוטין מציע להחריב את רשת הלוויינים וטוען בציניות כי במקרה של הרס טכנולוגי מוחלט, רוסיה פשוט תעבור להשתמש ב"יוני דואר" (חדשות בעולם)
סין חושפת את ה-J-20S, מטוס החמקן הדו-מושבי הראשון בעולם שהפך ל"צייד ספינות" קטלני. בזמן שבבייג'ינג חוגגים "ניצחון ראשון" בקרב אוויר של מטוס ה-J-10CE (היורש של ה'לביא' הישראלי) נגד טכנולוגיה מערבית, מומחים מזהירים: "קבוצות התקיפה האמריקניות נמצאות בסכנה" (בעולם)
אוקראינה החלה לפרוס מערכת חדשנית של מאות רחפנים המיירטת איומים רוסיים בגובה נמוך ומבוססת על עדר של כ־200 כטב"מים תוקפים, היוצרים באוויר "וילון מוקשים" כנגד רחפנים מתאבדים | הכטב"מים הזולים בערך של אלפי דולרים בודדים ומופעלים בעזרת בינה מלאכותית - מפעיל אחד שולט בעד 100 כלים (צבא, בעולם)
במשך שנים, השימוש בלייזר כאמצעי לחימה היה נשמע כמו טכנולוגיה עתידנית, אבל במהלך המלחמה, מערכת ניסיונית של הלייזר - יירטה עשרות כטב"מים, ולקחה חלק בפעילות המבצעית של הגנ"א | אז איך הכול התחיל? איך התמודדו הלוחמים בלמידה מאפס בזמן לחימה? ועל התגובות של היירוט המבצעי הראשון | הפרטים המלאים (צבא)