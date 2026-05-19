ניסוי הכלים של הפנטגון: 50 מטוסי קרב מול סין ורוסיה

המראות של תרגיל דגל משובץ 26-2 בהילוך איטי ( צילום: סרטון מאת טייס בכיר זישאן נעים כנף קרב 325 | חיל האוויר ארה"ב )

בזמן שהמתח הביטחוני ברחבי העולם מגיע לשיאים חדשים, חיל האוויר והצי של ארצות הברית השלימו בימים האחרונים את אחד מתרגילי הכוח האוויריים המשמעותיים והמורכבים ביותר שנערכו בשנים האחרונות. התרגיל, שנועד לבחון את יכולות הלחימה האמריקניות מול איומים עכשוויים, משקף את התפיסה המבצעית החדשה של הפנטגון.

תרגיל "Checkered Flag 26-2", שנערך בבסיס חיל האוויר האסטרטגי טינדל שבפלורידה בין 28 באפריל ל-14 במאי, כלל יותר מ-50 כלי טיס מתקדמים שתרגלו תרחישי קרב קיצוניים. התמרון הדו-שנתי דימה לחימה בעצימות גבוהה מול יריב בעל עליונות טכנולוגית, כדוגמת סין או רוסיה, תוך התמודדות עם איומים אלקטרוניים מורכבים.

תרגיל מבצעי לכיבוי אש במטוסים ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

מערך כוחות חסר תקדים טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב איצלה כץ | 19:45 היקף הכוחות שהוזנקו לשמי פלורידה היה מרשים במיוחד. בין הפלטפורמות שלקחו חלק באגרוף המבצעי: חמקני העל F-22 ו-F-35, מטוסי הקרב F-16 ו-F/A-18, מטוסי בקרה ושליטה מדגם E-2D Hawkeye, ומערכות הלוחמה האלקטרונית המתקדמות מדגם EA-18G Growler. כל פלטפורמה מילאה תפקיד ייחודי במערך הלחימה המשולב: מטוסי ה-F-22 Raptor סיפקו עליונות אווירית ממושכת וניקוי השמיים ממטוסי אויב, בעוד מטוסי ה-F-35 Lightning II שימשו כ"סנסור מוטס" לאיסוף והעברת מידע קריטי על מטרות בזמן אמת. מטוסי ה-F-16 וה-F/A-18 העניקו את כוח האש והגמישות המבצעית לתקיפת מטרות קרקעיות וימיות.

הצי האמריקאי בפעילות ( צילום: צבא ארה"ב )

מערכות ה-EA-18G Growler שיבשו מכ"מים של האויב, שיתקו מערכות הגנה אווירית והפילו רשתות קשר, בעוד מטוסי ה-E-2D Hawkeye שימשו כחמ"ל פיקוד ושליטה מעופף שתיאם את התנועה האווירית הסבוכה. השילוב בין הפלטפורמות השונות יצר מערך לחימה משולב ואפקטיבי.

תפיסת לחימה מודרנית

בכירי הצי וחיל האוויר האמריקני הבהירו עם סיום התרגיל כי הוא נועד לבחון במדויק תנאי אמת מורכבים, תוך דגש על התמודדות מול מערכי טילים מתקדמים, שיבושים אלקטרוניים מאסיביים ושימוש נרחב ברחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים. התרחישים שתורגלו משקפים את האיומים המודרניים שעמם מתמודדת ארצות הברית.

תרגיל תדלוק באוויר ( צילום: חיל האוויר האמריקאי | צבא ארה"ב )

המארגנים בפנטגון סיכמו כי התרגיל משקף את תפיסת הלחימה המודרנית של ארה"ב, לפיה עליונות אווירית במאה ה-21 אינה נשענת עוד על עוצמת אש גרידא או על ביצועיו של מטוס בודד. במקום זאת, היא מבוססת על שילוב רשתי, חיישנים משותפים, מודיעין טקטי בזמן אמת ותיאום הדוק בין כוחות האוויר, הים והאלקטרוניקה.

התרגיל מתקיים על רקע מתיחות גוברת בזירה הבינלאומית ושינויים במדיניות הביטחונית האמריקנית. היכולת להפעיל כוח אווירי אפקטיבי, גמיש ומהיר, המסוגל לפעול ולשרוד בסביבה דינמית ועוינת, נחשבת קריטית להתמודדות עם האיומים העכשוויים.

יצוין כי זהו אחד מסדרת תרגילים שמבצע הצבא האמריקני בתקופה האחרונה, במטרה לשמר את העליונות הטכנולוגית והמבצעית מול מעצמות מתחרות. התרגיל בפלורידה מהווה המשך למאמצים אלו ומדגים את ההשקעה המשמעותית בהכשרה ובשילוב מערכות מתקדמות.