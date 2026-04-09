חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
דרמה מדינית בוושינגטון: בעוד הנשיא טראמפ שוקל את סיום המערכה, סעודיה והאמירויות מפעילות לחץ כבד להמשך התקיפות עד לניטרול יכולות הגרעין והטילים של איראן. במקביל, דיווחים חושפים: הנהגת האייתוללות שרויה בשיתוק מוחלט לאחר שורת החיסולים הממוקדים של צמרת המשטר וסגניהם (בעולם)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
הממשל האמריקני בוחן תגבור משמעותי של הכוחות באזור, שיכלול ככל הנראה חיילי חי"ר ורכבים משוריינים. לפי הדיווח, אחד היעדים האפשריים לפריסה הוא אזור שממנו ניתן יהיה לאיים על האי חארג, מוקד ייצוא הנפט המרכזי של איראן (בעולם)
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
המחיר המטורף של הטילים המדויקים נחשף: בתדרוך סגור בגבעת הקפיטול נחשפו נתוני העתק של העימות מול טהרן • 5.6 מיליארד דולר נשרפו ביומיים הראשונים בלבד • האם המלאי האמריקאי בסכנה? הפרטים המלאים על הכלכלה שמאחורי האש (בעולם)
חשיפה ממבצע "זעם אפי": בזמן שהטילים נפלו בטהרן, כוחות ארה"ב השמידו את מרכז העצבים של הלוויינים האיראניים | כך איבדו משמרות המהפכה את היכולת "לראות" ולכוון טילים במדויק. כל הפרטים על השמדת "פיקוד החלל" החשאי (תקיפה והגנה)
שני סנאטורים דמוקרטים דורשים חקירה מיידית בטענה שכספים הקשורים לסין הוזרמו לחברה דרך קרנות זרות | מעורבות SpaceX בתשתיות ביטחוניות רגישות, לווייני מודיעין ורשת סטארלינק מעלה חשש לפגיעה בביטחון הלאומי | בפנטגון נדרשים לבדוק האם הופרו כללי פיקוח על בעלות והשפעה זרה (בעולם)
בעקבות המתיחות מול איראן והתרוקנות המלאים בקיץ האחרון, ענקית הנשק RTX מאיצה את הייצור לקצב דמיוני. למה נבחרו דווקא טילי הטומהוק, איך זה ישפיע על ביטחון ישראל ומה הורה הפנטגון במחשכים? כל הפרטים על מרוץ החימוש שמרעיד את העולם (מלחמה והגנה)
צעד דרמטי במערב האוקיינוס השקט: ה-MQ-25 של בואינג השלים ניסוי קריטי המוכיח יכולת תקיפה ותדלוק אוטונומית. הכלי החדש יאפשר לצי האמריקני לפעול מחוץ לטווח הטילים הסיניים, ובכך ינטרל את אסטרטגיית ההגנה של בייג'ינג וישנה את מאזן האימה (בעולם)
ברקע המתיחות מול איראן, הפנטגון צפוי לשלוח בימים הקרובים נכסים צבאיים נוספים למזרח התיכון | נושאת המטוסים לינקולן זוהתה בצילומי לוויין כשהיא מפליגה הרחק מהפיליפינים | למרות השינויים בהצהרות טראמפ בנושא תקיפה באיראן, פרשנים מעריכים כי מדובר בניסיון למשיכת זמן, במטרה להביא כמה שיותר אמצעי תקיפה לאזור (בעולם)