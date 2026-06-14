בדקה התשעים: טראמפ עצר פלישה קרקעית דרמטית לאיראן

מוכנות מבצעית אדירה לתקיפה ( צילום: חיל הים | צבא ארה"ב )

בחשיפה דרמטית שפורסמה בימים האחרונים בתקשורת הזרה, התברר כי צבא ארצות הברית היה ערוך ומוכן לפלישה יבשתית נרחבת לשטח איראן, במטרה להשתלט פיזית על מאגרי האורניום המועשר של המדינה. התוכנית הסודית, שהוגדרה כ"בהולה וסודית ביותר", בוטלה על ידי הנשיא דונלד טראמפ שעות בודדות לפני היציאה למבצע.

על פי דיווחי רשת CNN, הפנטגון גיבש מתווה מפורט לשליחת כוחות קומנדו וחי"ר למתקנים אסטרטגיים בנתנז, פורדו ואיספהאן - שם מאוחסנים כ-440 קילוגרם של אורניום מועשר בעומק מנהרות תת-קרקעיות. המבצע תוכנן כפשיטה מהירה שמטרתה להוציא את החומר הגרעיני מידי איראן, אך גורמי צבא הזהירו כי הוא עלול להתפתח במהירות לפלישה רחבת היקף.

כוחות מיוחדים צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב )

תדרוך חירום במטה סנטקום תיעוד מבצעי: כך נערכת ארה"ב למתקפה הגדולה על איראן דוד הכהן וב. ניסני | 11.06.26 תחקיר חדש חושף: כך תקבלו חנינה מדונלד טראמפ אריה רוזן | 11.06.26 דחיפות התוכנית הייתה כה רבה, עד כי יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, נטש פגישות נאט"ו באירופה כדי להוביל תדרוך חירום במטה סנטקום בפלורידה. הגנרל קיין, שמונה לתפקידו לאחר שטראמפ פיטר את קודמו הגנרל צ'ארלס בראון, הוביל את התכנון המבצעי בשיתוף פעולה הדוק עם הבית הלבן. המטרה המרכזית של המבצע הייתה השתלטות על מלאי האורניום המועשר לרמה של 60%, שנמצא במתקנים תת-קרקעיים מוגנים. על פי הערכות מודיעין מערביות, המתקן באיספהאן מאחסן את רוב המלאי - כמות המספיקה לייצור חמישה מתקני נפץ גרעיניים לפחות.

כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב באימונים ( צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב )

"סיכון קיצוני" - מדוע הוקפא המבצע

גורמי צבא בכירים הגדירו את הפעולה המתוכננת כבעלת "סיכון קיצוני", והזהירו את הנשיא טראמפ כי היא תתפתח במהירות מפשיטה נקודתית ל"פלישה" הדורשת כוחות גדולים. החשש המרכזי היה מאבידות כבדות בנפש בקרב הכוחות האמריקניים, בשל העובדה שהמתקנים נמצאים בעומק שטח איראן ומוגנים היטב.

בנוסף, יועציו של הנשיא חששו כי תגובה איראנית תצית מלחמה אזורית כוללת, שתשתק את נתיבי השיט העולמיים ותגרום לזעזוע כלכלי עמוק. החשש ממלחמה רחבה באזור, שעלולה לערב את שלוחות איראן בלבנון, עיראק, תימן וסוריה, היה גורם מרכזי בהחלטה.

בסופו של דבר, הכף הוטתה על ידי מאמץ דיפלומטי אינטנסיבי. מנהיגים מקטאר, איחוד האמירויות ופקיסטן העבירו מסרים לטראמפ בדבר נכונות להסדר מדיני שיבטיח את הוצאת האורניום ללא שימוש בכוח. הלחץ הדיפלומטי, בשילוב עם האזהרות הצבאיות, הביא את הנשיא להקפיא את המבצע.

הפגנות באיראן נגד ההסכם עם ארה"ב ( צילום: מהרשתות הערביות )

"המלחמה עם איראן הסתיימה"

"הגענו להסדר נהדר", הכריז טראמפ לאחר ביטול המבצע, וסיכם את הדרמה האזורית בקביעה חגיגית כי "המלחמה עם איראן הסתיימה היום". הנשיא האמריקני, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-80, הדגיש בהזדמנויות שונות את מחויבותו למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.

כזכור, טראמפ דרש בעבר תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן, בעיקר בסעיפים הנוגעים לתוכנית הגרעין. הוא פרסם דרישה מפורשת כי האורניום המועשר של איראן יועבר לארצות הברית או יושמד. "האורניום המועשר יועבר לאלתר לידי ארצות הברית כדי שיוחזר לשם ויושמד", כתב בשבוע שעבר.

ההחלטה לבטל את המבצע מגיעה על רקע מתח פנימי גובר באיראן סביב ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. הפגנות מחאה פרצו בטהרן, כאשר מפגינים קיצוניים יצאו בקריאות גנות חריפות נגד בכירי המשטר האיראני שמנהלים את המשא ומתן עם וושינגטון.

הסאגה הדרמטית מדגימה את המורכבות של הטיפול בסוגיה האיראנית, ואת האיזון העדין בין לחץ צבאי למאמץ דיפלומטי. בעוד שהמבצע הצבאי בוטל, נותרה השאלה המרכזית: האם ההסדר הדיפלומטי יצליח להבטיח את הוצאת האורניום המועשר מידי איראן, או שמדובר בהפוגה זמנית בלבד.