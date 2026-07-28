ביבי הקוסם?

גלריה: כך נראים נתניהו וטראמפ בחדר הסגלגל - הפגישה הדרמטית החלה

ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגשו בחדר הסגלגל | נתניהו נכנס לבית הלבן מדלת צדדית ועיתונאים אינם נוכחים לסיקור הפגישה הדרמטית שצפויה לעסוק באיראן | למרות הדיווחים על מתיחות בין השניים, ראש הממשלה וטראמפ נראים דווקא מרוצים מהפגישה בתמונות שפורסמו | בפגישת נתניהו וטראמפ נוכחים צוות מורחב של אנשי הנשיא: סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הגסת', ראש הCIA רטקליף, והשליח הנשיאותי ויטקוף (בעולם)