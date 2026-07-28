פריסה בבגדאד ( צילום: هيئة الحشد الشعبي _ قيادة عمليات بغداد @q_e_baghdad_h_s )

בעוד העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים, מתגלים פרטים מדאיגים על תגבורת חשאית שנועדה לחזק את ההגנה הקרקעית של הרפובליקה האסלאמית. אלפי לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק חצו בימים האחרונים את הגבול לאיראן במסגרת היערכות שנועדה להתמודד עם תרחיש קיצוני של מלחמה קרקעית מול הכוחות האמריקאיים.

על פי מקורות מודיעיניים, המהלך מגיע על רקע חששות עמוקים בטהראן מפני פעולה צבאית אמריקנית נרחבת. כפי שדיווחנו קודם, הצבא האמריקאי השלים את היערכותו למבצע שהיה אמור להימשך כארבעה עשר יום, אך הוקפא ברגע האחרון כדי לאפשר מאמצים דיפלומטיים. נאמנות עיוורת למשמרות המהפכה מפקד בכיר בארגון המיליציות אישר כי נוכחות הלוחמים באיראן נועדה להיערך לתרחיש של מלחמה קרקעית ישירה מול הכוחות האמריקאיים, בפרט באזורי החוף והאיים האסטרטגיים בדרום איראן, כמו מחוז ח'וזסתאן ומצר הורמוז. המשטרה מבקשת עזרה: האם חטפה את ילדיה ונעלמה באזור ירושלים משה כץ | 27.07.26 1 שעות אחרי ההמראה: לשכת נתניהו מפרסמת את המסר שהקליט לפני הטיסה דוד קליין | 27.07.26 הלוחמים לא נשלחו במסגרת הממסד הרשמי הכפוף לממשלת עיראק, אלא מדובר בגרעין קשה של אלפי פעילי טרור בעלי נאמנות עיוורת למשטר האייתוללות ולמשמרות המהפכה. שיירות של מיליציות כמו "גדודי חיזבאללה" נכנסו לאיראן כשהן חמושות בנשק קל וטילים, במטרה להיערך ללוחמת רחוב. יצוין כי המהלך מגיע על רקע הלחץ הכבד שמפעיל ממשל טראמפ על בגדאד לפרק את המיליציות מנשקן, לצד עצירת משלוחי הדולרים האמריקאיים לעיראק. כפי שדיווחנו, וושינגטון וטהראן מקדמות מגעים לחידוש השיט במצר הורמוז ולהפסקת אש בת עשרה ימים.

מילציות צבאיות בעיראק ( צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים )

פער טכנולוגי עצום

מומחים ואנליסטים צבאיים מציינים כי למרות הנחישות האידאולוגית ומומחיות הגרילה של המיליציות בשטח בנוי, הן סובלות מפער טכנולוגי עצום מול העליונות האווירית והמודיעינית של ארצות הברית. הפער מציב אותן בסיכון גבוה במיוחד אל מול הכוחות המיוחדים האמריקאיים.

בתוך כך, כוחות אמריקניים פגעו לאחרונה במעבר הגבול המרכזי שלמצ'ה בין איראן לעיראק, במהלך שמסמן מעבר מתקיפת שלוחות לפגיעה ישירה בשטח ריבוני. התקיפה משבשת את תנועת עולי הרגל השיעים ופוגעת בציר האספקה למיליציות.

"לא הרבה זמן"

פריסת הכוחות מגיעה בעיצומו של משבר דיפלומטי-צבאי מורכב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אזהרה חריפה לעבר טהראן, כאשר הבהיר כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", כך השיב הנשיא כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים, אבל עבור איראן, בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו".

בינתיים, שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף כי מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן, וכי העובדה הזו ידועה היטב למשטר בטהראן. "האיראנים לא יורים על ישראל כי ישנה הרתעה", הבהיר כ"ץ בוועידת ערוץ 14.

ההתפתחויות האחרונות מעלות שאלות רבות לגבי כיוון העימות במפרץ הפרסי. האם המגעים הדיפלומטיים יצליחו למנוע הסלמה נוספת, או שמא העולם עומד בפני עימות צבאי נרחב יותר?