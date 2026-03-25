נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ולעג למשטר: "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים" | לדבריו, "סיום המלחמה לא יהיה רחוק, וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח" (בעולם)
1,400 פגזים אל תוך הכלום: סיפורו של הלילה שבו לוס אנג'לס נלחמה בצללים של עצמה, האזעקה ששלחה עיר שלמה למקלטים, והמרדף אחרי אויב שלא היה שם - שנגמר בטרגדיה אנושית ובתמונה אחת שהציתה מיתוס עב"מים עולמי (מגזין בבלי)
לאחר שעות של שקט, איראן שיגרה רקטות לעבד מדינת ישראל | בחסדי שמים הטילים יורטו בהצלחה, הדי פיצוצים נשמעו | חיל האוויר הישראלי פתח בגל תקיפות נוסף ברחבי איראן | סעודיה יירטה טיל ו-4 כטב"מים ששוגרו מאיראן | טראמפ מאיים: "איראן תספוג מכה קשה פי 20 מזו שספגה עד כה" | כל העדכונים (בארץ)
דובר מפקדת החירום 'ח'אתם אל-אנביאא' של איראן, אבראהים זולפקארי, פונה בעברית לישראלים ואמר: "אתם כבר לא מבחינים בין יום ולילה" | במסר לאזרבייג'ן הוא אמר: "עליכם להוציא את הציונים מהמדינה שלכם" • צפו (בעולם)
כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)
המשק חוזר לפעילות והבוס כבר מחכה במשרד, אבל מי אמור להישאר עם הילדים כשהגנים עדיין סגורים? בזמן שפיקוד העורף משחרר הנחיות, ההורים מוצאים את עצמם לכודים בין פחד מפיטורים לבין חוסר ודאות לגבי השכר. האם ההבטחות של האוצר לפיצויים באמת יגיעו לחשבון הבנק שלכם בסוף החודש? (כלכלה)
אזעקות הופעלו ברחבי הארץ בעקבות שיגורים מאיראן | דיווחים על נפילת רסיסים במספר אזורים, שברי יירוט פגעו במבנה בבני ברק | 5 פצועים בעקבות הנפילות | טראמפ: "האיראנים רוצים לדבר - אמרתי להם שמאוחר מדי" • כל עדכוני המלחמה (אקטואליה)
עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בסדרת הוראות והנחיות מעשיות לפורים בצל מלחמת 'שאגת הארי' | האם מותר להפסיק באמירת תהילים באמצע המגילה? חלק מהציבור יצא למקלט, האם ימשיכו בקריאת המגילה? מהיכן ממשיכים לקרוא אחרי האזעקה? והאם יברכו שוב כשממשיכים לקרוא את המגילה? | השו"ת המלא והסגולה להינצל מסכנות המלחמה בפורים (חרדים, פורים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
בשעה 08:10 בבוקר ישראל וארה"ב פתחו במתקפה נגד איראן | המנהיג העליון עלי חמינאי - חוסל | רה"מ נתניהו: המטרה היא יצירת תנאים להחלפת השלטון יחד עם חיסול פרויקט הגרעין והטילים הבליסטיים | טראמפ: "47 שנות קריאות 'מוות לאמריקה' באו לסיומן | הערכות בצה"ל כי האיראנים שיגרו עד כה עשרות רבות של טילים בליסטיים לעבר ישראל, בין 100 ל-150 טילים במטחים שהתפרסו על פני 10 שעות, בנוסף לשיגור עשרות כטב"מים החל משעות הבוקר (חדשות)
למעלה מארבעים יום לאחר הטבח הנורא במפגינים ברחבי איראן, בטהראן התחדשו העימותים והמחאות זה היום שלישי | במקביל, ארצות הברית ממשיכה בשינוע הכוחות לאזור, ונושאת המטוסים פורד תועדה בצהריים סמוך למפרץ סודה שבכרתים | בתוך כך, דווח על פינוי של שגרירות ארצות הברית בביירות, כאשר גם ביקור שר החוץ האמריקני רוביו נדחה ליום שני | תמונת מצב (חדשות)
צבא ארצות הברית יהיה מוכן לתקיפה באיראן כבר בסוף השבוע אך הנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל את ההחלטה להורות על יציאה למלחמה מול המשטר האיראני | גורם בבית הלבן: "יש סיכוי של 90% למלחמה נגד איראן בשבועות הקרובים" | הנשיא קיים אמש דיון עם יועציו הבכירים וקיבל תדרוך על שיחות הגרעין שנערכו בתחילת השבוע בז'נווה, שיחות שלא הובילו להתקדמות (בעולם)