המלחמה באיראן

שעות דרמטיות במזרח התיכון: לאחר שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע לפני כשעה על הארכת הפסקת האש עם איראן ללא הגבלת זמן, הגיבה טהרן בחריפות ומסרה כי היא לא מכירה בהארכה זו. על פי דיווח בטלוויזיה האיראנית, המשטר בטהרן יפעל בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלו בלבד.

"איראן לא מכירה בהארכת הפסקת האש, ייתכן ותצמד אליה וייתכן שגם לא, בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה", כך נמסר בטלוויזיה הממלכתית האיראנית. המסר החד מטהרן מגיע על רקע הודעת טראמפ המפתיעה שהתפרסמה פחות משעה לפני תום הפסקת האש המקורית. "הזמן שאיראן תיקח את ההובלה" במקביל להודעה הרשמית, מסר יועץ ראש הפרלמנט האיראני כי "הזמן עכשיו הוא הזמן שאיראן תיקח את ההובלה". ההצהרה נתפסת כאיום ברור על חידוש הלחימה, בניגוד להארכה שהכריז הנשיא האמריקני. מחשש לפגיעה איראנית: רה"מ נתניהו עטה שכפ"צ מגן בטקס המשואות דוד הכהן | 08:16 איראן לא מכירה בהארכת הפסקת האש ומזהירה ממתקפה | טראמפ: "הם קורסים" יוני גבאי | 07:57 גורמים בכירים בטהרן הדגישו הערב כי "מבחינתנו המועד המקורי להפסקת האש עומד לפוג בעוד פחות משלוש שעות ולא הושגו הבנות על הארכה רשמית". המסרים הסותרים בין וושינגטון לטהרן מעלים חששות כבדים מפני חידוש הלחימה בשעות הקרובות.

מטוסי תדלוק אמריקניים המריאו למזרח התיכון

בצל המתיחות הגוברת, התקבלו דיווחים על ארבעה מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני שהמריאו מתל אביב לשמי המזרח התיכון. המהלך נתפס כהכנה אפשרית לחידוש הפעילות הצבאית, למרות הודעת טראמפ על הארכת ההפוגה.

כזכור, טראמפ הודיע מוקדם יותר הערב כי הוא מאריך את הפסקת האש לבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן. הנשיא האמריקני ציין כי "ממשלת איראן מפוצלת קשות" והורה לצבא להמשיך את המצור הימי אך להישאר מוכן ומסוגל בכל שאר ההיבטים.

יום של מסרים סותרים

ההתפתחויות הדרמטיות מגיעות לאחר יום שלם של בלבול ומסרים סותרים. מוקדם יותר היום הודיעה איראן באופן סופי כי לא תגיע למשא ומתן המתוכנן בפקיסטן, בעוד שטראמפ עצמו שקל לבטל את יציאת המשלחת האמריקנית.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, צייץ מוקדם יותר בטון חריף: "חסימת נמלי איראן היא מעשה מלחמה ולכן הפרת הפסקת האש. פגיעה בכלי שיט מסחרי ולקיחת צוותו כבני ערובה היא הפרה חמורה אף יותר".

במקביל, משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חדשות על איראן, מה שהחריף עוד יותר את המתיחות.

מוקדם יותר, הבית הלבן פרסם תמונה של טראמפ עם הכיתוב "האמינו בטראמפ" ושני אימוג'י של סימן "שקט" - מסר שנועד לרמוז על מהלכים גדולים מאחרי הקלעים.

השעות הקרובות צפויות להיות מכריעות, כאשר נותרת אי ודאות רבה לגבי המשך ההתפתחויות.