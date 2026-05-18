מנכ"ל חברת החשמל: "אנחנו מתמודדים כמעט לבד כדי להגן על הרשת"

מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר ( צילום: ערוץ הכנסת )

תחת מעטה של חששות ביטחוניים גוברים, כאשר ברקע מרחפת החרדה מפני החלטות אפשריות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שעלולות להצית מחדש את המזרח התיכון, צף ועולה שוב אחד האיומים המדאיגים ביותר את העורף הישראלי: תרחיש העלטה.

מדובר בתרחיש בלהות שבו מתקפת טילים מאסיבית מצד איראן, חיזבאללה או גורמים עוינים אחרים, תסב נזק קריטי לתשתית הרגישה ביותר של העידן המודרני – רשת החשמל – ותותיר אזורים נרחבים בישראל מנותקים מאנרגיה למשך זמן ממושך. ביקורת נוקבת: "אנחנו מתמודדים כמעט לבדה" מי שבחר להתייחס באופן ישיר ונוקב לאיום המדובר הוא מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר. בראיון שהעניק במהלך ועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת, הציף שפיגלר כשלים חמורים והפנה אצבע מאשימה לעבר הממסד. שפיגלר טען כי באזור הדרום והפזורה הבדואית קיימים מצבים בהם הממסד משתף פעולה עם גורמים לא ראויים, וזאת רק כדי לעקוף מכשולים מקצועיים ולספק מענה לצרכים בשטח. המנכ"ל הדגיש כי הכתובת הייתה על הקיר וכי החברה התריעה בפני כל הגורמים הרלוונטיים. "חברת החשמל מתמודדת כמעט לבדה כדי להגן על הרשת", מסר שפיגלר, והוסיף כי העובדים מסכנים את חייהם באופן יומיומי, סופגים פגיעות פיזיות ואף חשופים לאיומי ירי במציאות אותה תיאר כ"מערב פרוע".

מנכ"ל חברת חשמל בשטח ( צילום: חברת חשמל )

"גם אנחנו מוגבלים": האמת על תרחיש הכאוס

בנוגע לסיכוי הממשי של תרחיש העלטה, שפיגלר לא ייפה את המציאות והבהיר כי מול מתקפה בהיקף חסר תקדים, גם ליכולות של חברת החשמל יש גבול. "תרחיש כאוס חל לגבי כולם. אם ישוגר מספר אינסופי של טילים, בסופו של דבר גם אנחנו מוגבלים", הודה.

יחד עם זאת, הוא ביקש להרגיע חלקית וציין לטובה את תפקוד החברה עד כה. "עד היום, חברת החשמל עמדה בחזית ודאגה לכך שלמרות כל הפגיעות והנזקים, הכל תוקן במהירות ולא הגענו למצב של החשכה כוללת במדינה", הבהיר.

רקע: פגיעות קודמות והיערכות מתמשכת

האזהרות של שפיגלר מגיעות על רקע פגיעות קודמות בתשתיות החשמל. כמו במתקן חברת החשמל באשדוד, שספג פגיעה ישירה כתוצאה משיגור טילים מאיראן. הנשיא הביע הוקרה עמוקה לעובדות ולעובדים, למנהלות ומנהלים, על המהירות והיעילות שבה טופלה הפגיעה.

במקביל, המתיחות במזרח התיכון ממשיכה לגבור. על פי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס את בכירי ממשלו לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במלחמה מול איראן, כאשר הנשיא מגלה חוסר סבלנות חריף מהתנהלותה של טהרן במשא ומתן.

שפיגלר הדגיש כי "גם בימים של שגרה יש מקרים של הפסקות חשמל. אנחנו ערוכים לכל תרחיש והציבור יכול להיות רגוע. כמובן שיתכנו נפילות חשמל מקומיות אבל אין חשש להפסקות חשמל לפרקי זמן ארוכים".