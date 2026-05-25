"החרדים סוחטים אותנו": סגנית שר החוץ משתלחת בציבור החרדי

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, השתלחה היום (שני) בציבור החרדי במהלך ראיון לרדיו 'קול ברמה'. השכל, המתנגדת כידוע להסדרת מעמד לומדי התורה, הצהירה כי היא "רוצה ממשלה רחבה שלא נשענת על קולות החרדים, כדי שלא יוכלו לסחוט אותנו כמו שהם עושים היום".

"זה מסחר בביטחון המדינה", טענה השכל בהתייחסות למאבק סביב חוק הגיוס. לדבריה, "החרדים הם שעובדים על פירוק הממשלה ובחירות, לא אני". ההתבטאויות החריפות מגיעות על רקע המתיחות הגוברת בקואליציה בנושא חוק הגיוס, שאותו מנסה יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לקדם.

יצויין כי אמש נחשפה הוראתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו לחברי הכנסת של 'דגל התורה' שלא לפעול יותר להעביר את החוק הנוכחי, כאשר ברצונו להסדיר בממשלה הבאה שתוקם חוק טוב יותר.