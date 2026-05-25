"את כולכם, ארורים": האיומים המצמררים על מנהל בית המדרש בעלזא

עונש מאסר ממושך וצו הרחקה הוטלו בסוף השבוע בבית המשפט "סאות'וורק" בלונדון על תושב רובע האקני בן 36, לאחר שהורשע בניהול מסע איומים והתנכלויות אנטישמיות חריף שנמשך חודשים ארוכים.

המרדף הפלילי והמשפטי אחריו הגיע לסיומו הרשמי כאשר שירות התביעה המלכותי הודיע על גזירת עונשו לחמש שנות מאסר בפועל. כך דווח באתר YWN.

הנאשם הודה בשמונה סעיפי אישום נגד שישה קורבנות שונים, שעיקרם התנהגות מאיימת ממניע דתי וגרימת נזק לרכוש ממניע דתי, עבירות שבוצעו בין אוקטובר 2025 למרץ 2026. תקופת המאסר הכוללת שנקצבה לו משלבת גם עונש של שנתיים וחצי בגין שתי עבירות סמים משנת 2024 – החזקת קוקאין חצי-מעובד (קראק) בכוונה להפצה והחזקת קנאביס.

ההסלמה החמורה בפעילותו של הנאשם התרחשה ברחובות הסובבים את בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בסטמפורד היל, לב לבה של הקהילה היהודית האורתודוקסית הגדולה ביותר בלונדון. הוא נעצר בסופו של דבר ב-24 במרץ, בעקבות שורת דיווחים דחופים על אדם שצועק קריאות גנאי אנטישמיות ומיידה אבנים לעבר חלונות של מכוניות נוסעות. מן העדויות שעלו בבית המשפט עולה תמונה מדאיגה של מעקב והטרדה שיטתית כלפי חברי הקהילה החרדית המקומית, תוך ניצול מגוריו בקרבת מקום כדי להטיל אימה על העוברים והשבים.

במהלך הדיונים נחשפו בפני בית המשפט מספר אירועים ספציפיים שהמחישו את עומק השנאה והאיום שהציב הנאשם. ב-16 במרץ, בשעה 13:45 בצהריים, הוא התייצב מחוץ למבנה חסידות בעלזא, וצעק לעברו של מנהל המקום, ברוך בארד, שעמד שם יחד עם בנו: "אני הולך להרוג אותך, ולא רק אותך, את כולכם, יהודים ארורים".

כחצי שעה בלבד לאחר מכן, זיהה הנאשם את התושב יואל שר כשהוא נוהג ברכבו מסוג טויוטה אסטימה ברחוב הית'לנד. הוא צעק לעבר המכונית הנוסעת "אני אהרוג אתכם היהודים", השליך אבן גדולה, ניפץ את חלון הנוסע הימני וגרם לנזק כספי ישיר.

התובע בתיק, סאם ליון, הציג לפי הדיווח עדות נוספת של אזרח, שחלף ברחוב דונסמיר ב-24 במרץ. הלה שמע את הנאשם מנהל שיחה קולנית בטלפון הנייד שלו ואומר: "זה יהיה טוב אם נפוצץ את אחד מבתי הספר שלהם". העד הבין מיד כי הכוונה היא למוסד חינוך יהודי, וזמן קצר לאחר מכן פנה אליו הנאשם עצמו ושאל אותו באיום: "האם אתה יהודי?".

שעות ספורות לאחר תקרית זו, נעצר הנאשם על ידי כוחות המשטרה. התביעה הדגישה כי התיעוד המוקדם ביותר של ההתנכלויות החל חודשים רבים לפני כן; ב-24 בנובמבר 2025, עמד דוד, אחיינו של מנהל בית המדרש, ליד רכבו, כשהנאשם ניגש אליו בבוטות ותבע לקבל את פרטיו האישיים וכתובת מגוריו. כשסירב, איים עליו הנאשם: "אתה רוצה לאבד את החיים שלך? אז תסתלק מכאן עכשיו".

השופטת דפנה ספירו, שגזרה את הדין בעוד הנאשם צופה בנעשה באמצעות קשר וידאו מבית הכלא, תיארה את מעשיו כקמפיין מתמשך, מתוכנן ומכוון של התנהגות אנטישמית קשה שנפרסה על פני חודשים. מעבר לעונש המאסר הממושך בפועל, החליט בית המשפט להטיל על הנאשם צו הרחקה מחמיר וקבוע, האוסר עליו לחזור או להיכנס לתחומי שכונת סטמפורד היל, וכן אוסר עליו ליצור כל קשר, ישיר או עקיף, עם הקורבנות שבהם פגע.

ורינדר הייר, תובע מחוזי וראש תחום פשעי שנאה בשלוחת לונדון-צפון של התביעה המלכותית, ציין בתום הדיון כי התיק נבנה על בסיס ראיות איתנות וחד-משמעיות שנאספו נגד התוקף. לדבריו, הראיות שהוצגו היו כה מוחצות, עד שהנאשם הבין שאין לו כל סיכוי להתחמק מאשמה, ונאלץ לשנות את כפירתו ולהודות בכל סעיפי האישום פחות מ-30 יום לאחר שטען בתחילה כי הוא חף מפשע. גורמים בקהילה היהודית הביעו סיפוק רב מהעונש המרתיע, ומקווים כי הרחקתו מהאזור תשיב את תחושת הביטחון לרחובות השכונה.