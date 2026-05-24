בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, הגיעה הפתעה מרעננת מיוון: שר הבריאות היווני אדוניס גאורגיאדיס הלהיב את הרשת בדברי הערכה נדירים למדינת ישראל ולעם היהודי. במונולוג שפורסם ברשתות החברתיות והפך ויראלי, הביע השר היווני פליאה עמוקה על היכולת הישראלית לשגשג כלכלית ולשמור על רמת אושר גבוהה, למרות המציאות הביטחונית המורכבת.

"תגידו, האם קיים עם כמו היהודים?", פתח גאורגיאדיס את דבריו בהתפעלות גלויה. "האנשים האלה לקחו רצועת אדמה במדבר, קטנה יותר מחצי האי פלופונסוס, ישראל... היא קטנה יותר מהפלופונסוס, ויש לה תמ"ג של 500 מיליארד דולר!" השר הדגיש את העובדה שישראל הצליחה להפיק שפע כלכלי מאדמה מדברית, בניגוד לכל הסתברות.

השר היווני המשיך ופירט את המציאות הביטחונית המורכבת שבה נמצאת ישראל: "חברה, יש להם מלחמה. הם נלחמים: עם לבנון, עם איראן, עם תימן, עם חמאס, עם סוריה. הם נלחמים! ויש להם צמיחה של 3% מהתמ"ג שלהם!" דבריו הדגישו את הפער בין המציאות הביטחונית הקשה לבין ההישגים הכלכליים המרשימים.

גאורגיאדיס לא הסתפק בהערכה כלכלית בלבד, אלא התייחס גם למדד האושר הלאומי. "יש להם רקטות מלבנון, פיגועי טרור בתוך ישראל, מחבלים מתאבדים באוטובוסים, ושואלים 'מי הם המאושרים?' בישראל, הם בחמשיה הראשונה", ציין בהתפעלות.

השוואה מרה למציאות היוונית

בחלק המרכזי של דבריו, ערך השר היווני השוואה מרה בין הגישה הישראלית לחיים לבין המציאות ביוון. "ואנחנו כאן, תראה. מזג האוויר דבש, הכל יפה. כל מי ששואלים אותו – 'אומללות', 'עצב', 'הכל לוחץ עלינו', 'גרוע', 'אני לא יכול'", תיאר את התלונות הנפוצות בקרב אזרחי יוון.

"עצור רגע, האחר (היהודי), יש לו רקטות מימין, רקטות משמאל, מחבלים מתאבדים בתחנות אוטובוס, והוא אומר: 'איזה מאושר אני שאני בישראל'", סיכם גאורגיאדיס את המסר המרכזי שלו. דבריו משקפים הערכה עמוקה ליכולת הישראלית לשמור על אופטימיות ושמחת חיים גם בתנאים הקשים ביותר.

רקע: יחסי ישראל-יוון מתחזקים

דברי השר היווני מגיעים על רקע התחזקות משמעותית ביחסים הביטחוניים והכלכליים בין ישראל ליוון. כפי שדיווחנו לאחרונה, נחתמה עסקת ענק בין אלביט מערכות לצבא היווני לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות, בעסקה המוערכת ב-2.3 מיליארד דולר. העסקה מהווה הבעת אמון משמעותית ביכולות הטכנולוגיות והביטחוניות של ישראל.

בנוסף, יוון מקדמת תוכנית "צבא 2030" להפיכת הצבא שלה לכוח טכנולוגי מתקדם, תוך שימוש בטכנולוגיות ישראליות. שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס הצהיר כי כל חייל חדש ילמד להשתמש בכטב"מים, במטרה להתאים את הצבא ללוחמה המודרנית.

המונולוג של שר הבריאות היווני עורר תגובות נרחבות ברשתות החברתיות, כאשר רבים הביעו הערכה לדברי ההוקרה. בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם ביקורת בינלאומית, דברי גאורגיאדיס מהווים תזכורת לחוסן הישראלי וליכולת להמשיך לשגשג גם בתנאים המאתגרים ביותר.