הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
בית משפט ביוון גזר עונשי מאסר על טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ועל שותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, במסגרת פרשת רוגלות שהסעירה את המדינה | עקבות של רוגלה הקשורה לחברה בבעלות דיליאן נמצאו בעשרות מכשירים, בהם של פוליטיקאים, שרים, אנשי מודיעין ואנשי עסקים | משרד האוצר האמריקני הטיל בשנים קודמות סנקציות על דיליאן (בעולם)
במשך מאות שנים הוא שכב חבוי מתחת לטקסטים דתיים, מחוק וכמעט בלתי נראה | כעת, בעזרת טכנולוגיית קרני רנטגן ממאיץ חלקיקים, חוקרים הצליחו לשחזר את מפת השמיים האבודה של האסטרונום הגדול בהיסטוריה (חדשות בעולם)
ביוון מעריכים כי גם לאחר שתתוקן התקלה החמורה שהתגלתה הבוקר במרכזי בקרת התנועה האווירית, והשפיעה על כל הטיסות היוצאות והנכנסות למדינה, יחלפו שעות רבות עד שהכאוס סביב המרחב האווירי של יוון יסתיים והטיסות יחזרו לשגרה, שכן בבקרה האווירית מסוגלים לטפל במספר נתון של טיסות בו זמנית, ולפי ההערכות ייווצר "פקק" של מאות טיסות (תעופה)
שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי, תיירות)
לאחר פסגת ראשי המדינות באיזור השבוע בירושלים, בטורקיה הגיבו היום באמצעות כלי תקשורת שבשליטת הרודן ארדואן, שם נכתב כי כלל גופי הביטחון במדינה רואים מהיום את ישראל כאיום מספר אחת שיש לטורקיה | בכיר ישראלי המכיר היטב את טורקיה מסביר, כי באנקרה נערכים למלחמה מול ישראל (חדשות, בעולם)
רה"מ בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, קיימו היום פגישה משותפת במסגרת הפסגה המדינית בירושלים | הפסגה היא אצבע בעין לרודן הטורקי ונתניהו התייחס בפתח הפסגה לאיומים של איראן: "כל פעולה מצידם תיענה בתגובה חריפה מאוד" (חדשות בארץ)
בעוד טילים ישראליים מדויקים נפרסים על חופי יוון, טורקיה מנסה לקבור את הברית האסטרטגית תחת לעג תקשורתי | אך מאחורי הניסיון להציג את מנהיגי האזור כפסלים שבריריים, מסתתרת פאניקה עמוקה מהציר שסוגר על שאיפות "המולדת הכחולה" של ארדואן (העולם הערבי)
SKY express, חברת תעופה יוונית חדשה, החלה לפעול בישראל ותבצע טיסות ישירות בקו אתונה-תל אביב | הטיסה הראשונה נחתה בנתב"ג הבוקר, סמוך לשעה 09:45 | החברה, השנייה בגודלה ביוון, מצטרפת לאל על, ישראייר, ארקיע, Aegean, Wizz Air, בלו בירד ואחרות המפעילות קווים מישראל ליוון (תעופה)
אנחת רווחה בקרב הנוסעים הישראלים לאחר שבית המשפט ביוון דחה את בקשת פקחי התעופה ביוון להצטרף לשביתה הרחבה במדינה מחר (ערב יום כיפור), וכ-70 טיסות של ישראלים ייצאו כמתוכנן | עם זאת, בתחבורה הציבורית ביוון השביתה ככל הנראה תצא לפועל | כל הפרטים (תעופה)
לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד (חדשות)
צה"ל מסר כי 106 חבילות סיוע הומניטרי הוצנחו היום ברחבי רצועת עזה בשיתוף שש מדינות – בהן יוון ואיטליה שהצטרפו למבצע לראשונה | המבצע, שיצא לפועל תוך שיתוף פעולה עם שש מדינות, נועד לשפר את המענה ההומניטרי ברצועה (מדיני)