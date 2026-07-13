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נתניהו ייענה לדרישות?

דיווח: התנאים של סעודיה לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות ל'הסכמי אברהם'

בשבועות האחרונים נציגיו של מוחמד בן סלמן פנו לבית הלבן, למחלקת המדינה ולמספר חברי קונגרס עם שני תנאים מרכזיים לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם | התנאים הם: החלפתו של נתניהו כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, וביטול המהלכים שיישם השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, בשנים האחרונות (מדיני)

נתניהו ובן סלמאן (שאטרסטוק)

הנורמליזציה חוזרת לכותרות: הממשל הסעודי העביר בשבועות האחרונים מסרים לבכירים בוושינגטון לפיהם הוא מוכן לחזור ולדון בהצטרפות להסכמי אברהם. אלא שהממשל בריאד מעמיד שורה של תנאים בלתי אפשריים לממשלת ישראל הנוכחית. כך על פי דיווח הערב (שני).

על פי הדיווח בישראל היום המתבסס על שלושה מקורות המעורים במתרחש, סעודיה מגלה בשבועות האחרונים "פעלתנות דיפלומטית גבוהה". על פי אחד מהם, מעורבים בעניין נציגיו של מוחמד בן סלמן.

על פי הדיווח, הם פנו לבית הלבן, למחלקת המדינה ולמספר חברי קונגרס עם מסר אחיד שכלל שני תנאים מרכזיים: החלפתו של כראש הממשלה בישראל אחרי הבחירות, ובד בבד ביטול המהלכים שיישם ביהודה ושומרון, בשנים האחרונות.

על פי הגורמים האמריקנים שצוטטו בכתבה, הסעודים כורכים בין שני התנאים, כיוון שלהערכתם כל עוד נתניהו בשלטון הוא יגבה את המדיניות החדשנית שנקט סמוטריץ' ביו"ש.

בעבר דווח כי לאורך המלחמה סעודיה שקלה מספר פעמים להכיר באופן רשמי בישראל, בתמורה לוויתורים משמעותיים של ישראל ביהודה ושומרון. בפרט, הסעודים ציפו שנתניהו יצהיר בבירור על נכונותו העקרונית להקים מדינה פלסטינית בעתיד. אך ראש הממשלה דחה את הדרישות ולכן היוזמה ירדה מהפרק.

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