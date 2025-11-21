השר אלי כהן טען כי "הרוב הפלסטיני כבר בירדן" וכי לא תוקם מדינה פלסטינית; בירדן הגיבו בחריפות וכינו את דבריו "הסתה" ו"ניסיון לקדם הזיות על גירוש לירדן" תוך האשמת ישראל ביצירת משברים ובהפרת המשפט הבינלאומי (חדשות, מדיני)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)
לקראת ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם, סמוטריץ' ובן גביר תקפו בישיבות הסיעה את התוכנית האמריקנית והבהירו כי ישראל חייבת לדחות כל מתווה הכולל מסלול להקמת מדינה פלשתינית | לדברי בן גביר, "יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית ולהורות על מעצרו של אבו מאזן" (פוליטי)
זעם בימין בעקבות הסכמתה של ישראל להצעתו של טראמפ למועצת הביטחון של האו"ם | בהצעת ההחלטה נכתב בפירוש כי יוקם מסלול להקמת מדינה פלסטינית, דבר שעורר את זעמם של סמוטריץ' ובן גביר | התגובות הסוערות (חדשות, פוליטי)
ישראל מתכוננת לדיון דרמטי שצפוי להתקיים ביוזמת ארה"ב ביום שני הקרוב, במסגרתו צפויה להתקבל - אם רוסיה לא תטיל וטו - הצעת החלטה של ארה"ב | ההצעה מתמקדת בעיקר בשליחת כוחות זרים לעזה, ואלפים מהם צפויים להגיע לישראל במסגרת התוכנית - ומשם לעזה | זה מה שצפוי להיות בהחלטה - והאם ישראל מרוצה מהתוכנית? (חדשות)
ברקע גל ההכרה הבינלאומית במדינה פלסטינית, בכירים במערכת הביטחון הישראלית ממליצים להטיל עיצומים אישיים על מנהיגי הרשות הפלסטינית. ההמלצות כוללות פגיעה משמעותית בחופש התנועה שלהם ביהודה ושומרון ובמעבר אלנבי, והטלת סנקציות כלכליות על עסקיהם ומקורות הכנסתם, במטרה להפעיל לחץ ישיר מבלי לפגוע בציבור הרחב (מדיני, בארץ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה (חמישי) לניו יורק לקראת נאומו בעצרת האו"ם. בהודעה מוקלטת לפני המראתו, הבטיח נתניהו כי יפעל לסכל את כל ניסיון להכרה בינלאומית במדינה פלסטינית. הוא הדגיש כי בשיחתו עם הנשיא טראמפ, המתוכננת ליום שני, יעלו נושאים כמו השלמת מטרות המלחמה, הכרעת חמאס והרחבת "מעגל השלום" (מדיני, בעולם)
בריאיון ל"אל-ג'זירה" קרא אוסאמה חמדאן למדינות העולם ללוות את ההכרה במדינה פלסטינית בצעדים מעשיים – בהם חרם והטלת סנקציות על ישראל | על התקיפה בדוחא: "היא הוכיחה שאין אמון בישראל – היא לא רוצה לסיים את המלחמה" | הבהיר: "הנהגת ההתנגדות לא פחות מחויבת מהעם הפלסטיני לאדמתו" (חדשות)
הבליץ המדיני על ישראל מצד מדינות אירופה נמשך, שר החוץ של פורטוגל פאולו ראנג'ל הודיע הערב על הכרה במדינה פלסטינית | מוקדם יותר הכריזו קנדה, בריטניה ואוסטרליה על הכרה במדינה פלסטינית, כל זאת לפני ועידה צרפתית-סעודית שבמהלכה צפויות מדינות רבות להכריז על הכרה במדינה פלסטינית (מדיני)
ראש ממשלת קנדה ולאחר מכן אוסטרליה ובריטניה הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית ותקפו את ישראל | במועצת יש"ע הגיבו כי מתכנסים לדיון חירום - ברקע העדר תגובת ישראל | נתניהו בישיבת הממשלה: "הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו" (מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: ״הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים - יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד" (פוליטי, חדשות)
שתי מדינות מערביות צפויות להכיר היום במדינה פלסטינית | צעד שעשוי לשנות את מפת הסכסוך ולהציב את הסוגיה הפלסטינית במרכז הדיונים בעצרת הכללית של האו"ם | איך ראש הממשלה הבריטי יסביר את המהלך לציבור שלו - שם יש רוב המתנגד להכרה במדינה פלסטינית | ומה חושבות משפחות החטופים? (חדשות)
