לצד תאוות הרצח החולנית של מרצחי החמאס שפשטו על הערים והיישובים בשמחת תורה תשפ"ד במטרה לטבוח ביהודים, מסמכי שלל שנתפסו ברצועת עזה, ונחשפו הערב, חושפים את הדיונים בהנהגת חמאס שקדמו לטבח, ומהם עולה הצורך בפעולה "יוצאת דופן" שתבלום את הדהירה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה במסגרת הסכמי אברהם (העולם הערבי)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)
גורמים סעודיים ששוחחו עם רשתות תקשורת בישראל ובארה"ב הבהירו כי לא תהיה נורמליזציה עם ישראל ללא "נתיב ברור" למדינה פלסטינית | "לא יעזור שטראמפ ילחץ עלינו", אמר הגורם הסעודי | בתוך כך, גורמים אמריקנים מסרו הערכה לגבי הסיכויים שארה"ב אכן תמכור לסעודיה מטוסי F-35 כבר בתום הביקור של הנסיך בן סלמאן | והאם טראמפ יקשר את שתי הסוגיות כמו שישראל דורשת? (מדיני)
שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם | הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לנושא הנורמליזציה עם סעודיה ואמר שישראל לא צריכה לשלם על כך כל מחיר | בנוסף לכך, שר האוצר סמוטריץ' התבטא בצורה מזלזלת ומשפילה על סעודיה, בעלת בריתה הקרובה של ארה"ב, כשהציע שהם "ימשיכו לרכב על גמלים במדבר" | הדברים נאמרו ברקע הרכבת האווירית מוושינגטון, כאשר היום צפוי להגיע מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהתבטא נגד חוק הסיפוח (חדשות)
לאחר שאיחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל, סעודיה מצטרפת למקהלת המאיימים | גורם סעודי אמר כי סיפוח שטחי יהודה ושומרון צפוי "לסתום את הגולל" על סיכויי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה (מדיני)
גורמים באיראן מאשימים את הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן בניסיון הפיכה, ואף בניסיון להביא לנורמליזציה עם ישראל | החששות מגיעים בזמן שהמנהיג העליון נראה פחות בציבור מאז המלחמה, וגילו המתקדם כבר מעורר שאלות על זהות מחליפו (בעולם)
בצל הדיווחים על מגעים להסדרת היחסים בין סוריה לישראל, גורמים רשמיים מסוריה וישראל נפגשו היום (שבת) בבאקו, בירת אזרבייג'ן | לא דווח מי הם ה'גורמים הרשמיים' משתי המדינות | הפגישה נערכה בשולי ביקורו של נשיא סוריה אחמד א-שרע (המכונה אל-ג'ולאני) במדינה (מדיני)
למרות הקולות הרבים שנשמעים על הרחבת הסכמי אברהם ויצירת נורמליזציה עם סעודיה והסדרת היחסים עם סוריה, מקורות יודעי דבר בקבינט המדיני ביטחוני, מעריכים שכינון היחסים בין ישראל לממשל הסורי יהיה חלקי ויתבסס על האינטרס הביטחוני בלבד | גם הנורמליזציה עם הסעודים טרם הבשילה באופן מעשי בגלל המצב ברצועת עזה (מדיני)
דחיית עדות נתניהו, ודבריו על "הזדמנות דרמטית להרחבת הסכמי השלום", דברי טראמפ על הרחבת הסכמי אברהם, והסיכויים להסכם עם סוריה, ובנוסף לכל אלה, האיתותים מצד השלטון בדמשק על נכונותו להגעה להסכם שלום עם ישראל - יותר ממעידים על מהלך שמתבשל מאחורי הקלעים להנעת הסכם נורמליזציה עם השכנה מצפון (מדיני)
ברקע הדיווחים על "הרחבת הסכמי אברהם" ו"תקופת השלום" שבפתח, מקורות מקורבים לשלטון בדמשק מסרו היום (שבת) כי מתקיים משא ומתן מול ישראל בחסות אזורית ובינלאומית, וכי "לא ניתן לשלול את האפשרות של הסכם קבע" (מדיני)
העולם כולו, ובפרט במזרח התיכון, עקבו מקרב אחר ביצועיה המוצלחים של ישראל בחסדי שמיים, וכעת מתחילים להישמע קולות בדבר עוצמתה של ישראל והסיכויים להגעה לנורמליזציה | במסיבת עיתונאים היום בלבנון אמר בכיר לבנוני כי "בסבב הנוכחי ישראל והמערב ניצחו – בשיתוף פעולה עם ארצות הברית" (העולם הערבי)