מסמכי שלל שנתפסו ברצועת עזה, עובדו למחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין ונחשפו הערב (ראשון), חושפים את הדיונים בהנהגת חמאס שקדמו לטבח בשמחת תורה, ומהם עולה הצורך בפעולה "יוצאת דופן" שתבלום את הדהירה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה במסגרת הסכמי אברהם.

מהמסמכים שנחשפו הערב בכאן 11, עולה כי בפברואר 2022, שנה ושמונה חודשים לפני מתקפת 7 באוקטובר, קיימה הנהגת חמאס בעזה ישיבה ובה התקבלה ההחלטה להקים משרד ייעודי שתפקידו "ניהול אסטרטגיית המאבק בנורמליזציה".

בפרוטוקול הישיבה שצוטט בדיווח נכתב כך: "משרד זה יפקח על גיבוש החזון, פילוסופיית המאבק, המדיניות הכללית ותוכנית העבודה, ויוציא אותם לפועל תוך מעקב באמצעות תיאום ושיתוף פעולה עם כלל המרכיבים והכלים שבהם פועלת התנועה במסגרת זו".

במסמך ההמלצות נכתב כי "יש לפעול להגביר את ההסלמה בשטח, בגדה ובירושלים, כדי לשבש את תהליך הנורמליזציה של הממלכה הסעודית".

המסמך מדגיש: "המצב בשטח הוא אחד הכלים החשובים ביותר לריסון הנורמליזציה, בהינתן שהאינתיפאדה השנייה הייתה הגורם המרכזי שהוביל לפיצוץ פרויקט הנורמליזציה שהוצג במסגרת יוזמת השלום הערבית".

מסמכי השלל חושפים כי ככל שחלף הזמן במהלך שנת 2023, החלה להתגבש בקרב הנהגת חמאס ההבנה שמאמציה לסיכול התקדמות הנורמליזציה אינם מניבים את הפירות המיוחלים.

על פי הדיווח, שבועיים לפני מתקפת 7 באוקטובר, קיימה הנהגת חמאס בעזה ישיבה מכרעת סביב הסוגיה הזאת. מנהיג חמאס דאז, יחיא סינוואר, הציג לנוכחים נייר עמדה תחת הכותרת "ההתמודדות עם תהליך הנורמליזציה בין סעודיה לישראל".

פרוטוקול הישיבה שנחשף בדיווח מצטט את סינוואר כך: "הנורמליזציה היא רעה חולה כולה, ואין הבדל בין מדינה אחת לאחרת בנורמליזציה. אולם לסעודיה יש מעמד מיוחד ברמה הערבית והאסלאמית והשפעה רבה, וזהו צעד מצער, מטריד, מגונה ותמוה".

סינוואר אז תקף את יורש העצר הסעודי בחריפות: "בן סלמאן חותר לבסס את תדמיתו כמנהיג האזור על חשבון כל המדינות, כולל מצרים. הנהגת האזור חייבת לעבור דרך השער הישראלי בהבנה עם האמריקנים. לשאיפות הגדלות ולטירוף המדיני שלו יש השלכות על סוגייתנו ועל האזור, וכאן טמונה המסוכנות של צעד זה".

סינוואר הוסיף כי "יהיה לנו תפקיד בהכאת האויב הציוני והעברת מסר לשותפי הנורמליזציה - שהכיבוש הישראלי אינו נווה מדבר של ביטחון ויציבות. ייתכן שלא נצליח לעצור את המהלך, אך אנו נשבש אותו ונשלול ממנו את הלגיטימציה".

על פי אותם מסמכים, ב-2 באוקטובר 2023 קיימה הנהגת חמאס ישיבה מכרעת. זו הישיבה האחרונה לפני מתקפת 7 באוקטובר. בפגישה זו הגדיר סינוואר את מאמצי הנורמליזציה עם סעודיה כמהלך שיוביל "להידרדרות אזורית".

באופן דרמטי, מסקנתו של סינוואר הייתה מרחיקת לכת והוא פסק כי לאור התקדמות הנורמליזציה, אין מנוס מביצוע מה שהוא הגדיר כ"פעולה יוצאת דופן" של חמאס ושותפותיה ל"ציר ההתנגדות".

לדבריו, "אין מנוס מפעולה יוצאת דופן מצד התנועה וכוחות ציר ההתנגדות כדי לחולל תנודה גדולה או תפנית אסטרטגית במסלולים ובמאזנים באזור, בכל הנוגע לסוגיה הפלסטינית והתמודדות עם הנורמליזציה וקריסת האזור".

רק חמישה ימים אחר כך, חמאס פתח במלחמה חסרת תקדים מול ישראל. ומאז, הנורמליזציה בין סעודיה לישראל נכנסה להקפאה עמוקה, שנמשכת עד היום.