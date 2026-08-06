ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, רומן גופמן, הורה על הדחתם של שני בכירים בארגון: ראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן. המהלך, שפורסם לראשונה בחדשות 12, מתרחש על רקע כישלון תוכנית שנועדה להביא להפלת משטר האייתוללות בטהראן.

על פי הדיווחים, שני הבכירים המודחים צפויים להישאר בשורות הארגון במסגרת תפקידים אחרים. עם זאת, גורמים בקהילת המודיעין מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה ומעלים טענות כבדות משקל כלפי לשכת ראש המוסד.

לדברי גורמים המעורים בפרטים, גופמן - שכיהן בעבר כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו - היה בעצמו בין הדוחפים המרכזיים של התוכנית להחלפת השלטון באיראן. לטענת המבקרים, ההדחות מהוות ניסיון להרחיק את האחריות מראש הממשלה לאחר שהתוכנית לא יצאה אל הפועל.

גורמים אלו מכנים את המהלך "מעשה פחדני" ומאשימים את ראש המוסד בחוסר גיבוי לאנשי מקצוע מסורים. לטענתם, התוכנית לא קרסה עקב מחדל של המוסד, אלא משום שלא התקבל אישור סופי מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

ראש מנהלת המודיעין המודח שירת 22 שנה במוסד, פיקד על שניים מתוך שלושת האגפים המבצעיים בהם פעל, והוביל מבצעים משמעותיים שזיכו אותו בחמישה פרסי ביטחון ישראל. כפי שדווח בעבר, הוא היה מועמדו של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לרשת את מקומו.

ההדחות הנוכחיות מצטרפות לשורה של שינויים משמעותיים במוסד מאז כניסתו של גופמן לתפקיד. בין היתר, הודח ראש אגף ההשפעה, ונפתחו תחקירים חדשים בנוגע למחדלי העבר ולאופן התנהלות הארגון.

במקביל, נמשכת הסערה סביב פרסומים בעיתון "ניו יורק טיימס" על הבטחות שהועברו לדרג המדיני לגבי יכולת לעורר התקוממות עממית מהירה בטהראן. גורמים אחרים בארגון דחו דיווחים אלו בתוקף והבהירו כי הערכות המצב שהוצגו הצביעו על תהליכים מורכבים וממושכים בהרבה.

גופמן הודיע לראש הממשלה נתניהו על כוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון, במסגרת עיצוב הצוות הבכיר שילווה אותו בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפני המוסד בשנים הקרובות.

התוכנית להפלת משטר האייתוללות באיראן נחשבת לאחת היוזמות המשמעותיות ביותר של המוסד בחצי השנה האחרונה. על פי הדיווחים, הבכיר המודח היה בין הדוחפים המרכזיים של המאמץ הזה, כשהוא עומד בראש אגף ההשפעה שפותח במיוחד למטרה זו.

ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, סיים את כהונתו בתחילת השנה ומונה לאחרונה לנשיא הגלובלי ויו"ר דירקטוריון של חברת Ondas Defense האמריקאית.

השינויים במוסד מתרחשים על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ומאמצים אמריקאיים להגיע להסכם עם טהראן. על פי פרסומים, קיימת סבירות של חצי-חצי שארצות הברית ואיראן יגיעו להסכם בימים הקרובים, אך כל הסכם כזה יצטרך לקבל את אישור משמרות המהפכה האיראניות.