מטוס קרב מתקדם הופל בתימן: מומחים מנסים להבין איך ( צילום: רשתות ערביות )

אירוע חריג שהתרחש בשמי מחוז מאריב בתימן ב-16 בספטמבר ממשיך להעסיק את העולם הביטחוני: החות'ים טוענים כי הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 באמצעות טיל קרקע-אוויר.

בתיעוד שפרסמו המורדים נראים שרידי מטוס, ובהם חלק מזנב הנושא סימון סעודי. חברת המחקר הביטחונית ג'יינס זיהתה את המטוס כ-F-15SA, הגרסה הסעודית המתקדמת ביותר של מטוס הקרב. החות'ים טענו כי המטוס הופל באמצעות טיל קרקע-אוויר "מתוצרת מקומית", אך לא פירטו איזה טיל שוגר. לטענתם, לאחר ההפלה הגיעו לאזור מטוסי F-15 נוספים ומטוסי טייפון כדי לאתר את שרידי המטוס, וגם אותם הצליחו להרחיק. הטענה האחרונה לא אומתה באופן עצמאי.

מטוס קרב מתקדם הופל בתימן: מומחים מנסים להבין איך - צילום: רשתות ערביות מטוס קרב מתקדם הופל בתימן: מומחים מנסים להבין איך | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 3:49

גם רשת CNN נמנעה מלקבוע בוודאות כי מדובר בהפלת המטוס. הרשת לא הצליחה לאמת את הסרטון באופן עצמאי, אך האנליסט הצבאי שלה, סידריק לייטון, אמר כי התיעוד נראה אמין והסימונים מתאימים למטוס סעודי. האדמירל בדימוס ג'יימס סטברידיס הוסיף כי אם אכן מדובר בהפלה, הדבר עשוי להעיד על התפתחות משמעותית ביכולותיהם של החות'ים.

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באתר The War Zone ציינו כי בתיעוד נראים לכאורה חיישני אינפרה-אדום ומערכות תצפית תרמיות, שכבר זוהו במערכי ההגנה האווירית של החות'ים. מערכות אלה מאפשרות לעקוב אחר מטוסים באופן פסיבי, ללא הפעלת מכ"ם, ולהקשות על הטייס לזהות שהוא נמצא במעקב.

לפי ג'יינס, אם ההפלה תאושר, מדובר באובדן הקרבי הראשון של מטוס F-15SA "אדוונסד איגל" סעודי. מאפיינים שנראו בתיעוד מתאימים, לפי הניתוח, לגרסה הסעודית המתקדמת.

חיל האוויר הסעודי במסר חריף - צילום: צבא סעודיה חיל האוויר הסעודי במסר חריף | צילום: צילום: צבא סעודיה 10 10 0:00 / 1:02

לדברי מומחה ההגנה האווירית דניאל בכמט, ההפלה אינה מפתיעה, והוא מעריך כי החות'ים מפעילים מערך המבוסס בחלקו על מערכות איראניות מתקדמות. לדבריו, התרחיש האפשרי הוא שעמדת תצפית מוסתרת זיהתה את המטוס באמצעות מצלמה תרמית והעבירה את המידע למשגר נסתר.

בכמט העלה אפשרות שהטיל קיבל הנחיית מכ"ם חצי-אקטיבית, בעוד המטוס זיהה את האיום וניסה להתחמק באמצעות שחרור מוץ ותמרון חד. לפי משך התמרון, הוא מעריך כי הטיל שוגר מטווח של כ-15 עד 30 קילומטרים.

לדבריו, היתרון של השיטה החות'ית אינו ביכולת להתמודד עם כל גיחה, אלא ביכולת להישאר מוסתרת, להמתין להזדמנות ולנסות להפתיע גם מטוס מתקדם. הוא מציין כי איום דומה מוכר גם למטוסים ישראליים שפעלו בלבנון, בסוריה ובתימן, ולכן נדרשת דריכות גבוהה גם מול מערכי הגנה אווירית מוסתרים.