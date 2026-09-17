אלפי אזרחים בורחים מתימן בסירות רעועות בעקבות המלחמה שפרצה בין החות'ים לסעודיה, כאשר הלחימה מתפשטת ברחבי המזרח התיכון ומאיימת על אספקת הנפט העולמית.

לפי דיווחי ארגון האו"ם, יותר ממאה אלף תושבים נעקרו מבתיהם בעקבות גל העימותים האחרון בין המחבלים החות'ים לכוחות הנתמכים על ידי סעודיה. הפליטים, שמגיעים בסירות צפופות לחופי אפריקה מעבר לים סוף, מתארים תנאים קשים ביותר במהלך המסע הימי.

אחמד חסן, בן שבעים, שנמלט מכפרו יחד עם בני משפחתו, תיאר את הקשיים העצומים שחוו בדרך. "הים היה גלי. הילדים החלו לחלות; כולם... לא רגילים לים", סיפר בריאיון לארגון ההגירה הבינלאומי לאחר שהצליח להגיע ליעדו בשלום.

חסן תיאר גם את המצב הקשה ששרר באזור מגוריו לפני שנאלץ לברוח מפני ההפצצות והקרבות. "ככל שנשארנו זמן רב יותר, כך המצב החמיר, החנויות נסגרו ולא היה עוד אוכל לקנות", סיפר.

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במקביל להתפתחויות בשטח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למצב הביטחוני והמדיני באזור. "ובכן, בתקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה", אמר הנשיא האמריקאי בריאיון לתקשורת.

טראמפ ציין בהתייחסו לגורמים האיראניים כי הם "רוצים לעשות עסקה. נראה איך זה יעבוד", וזאת על רקע הניסיונות הבינלאומיים לבלום את ההסלמה ולפתוח את נתיבי השיט המרכזיים.

רשת הטלוויזיה שבשליטת החות'ים דיווחה על תקיפות אוויריות נרחבות של סעודיה באזורים שונים בתימן, סמוך לגבול ולמרחב הימי. לטענת החות'ים, הם הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 ופרסמו סרטון שבו נראים לוחמים חוגגים לצד הריסות המטוס.

התפשטות הלחימה והפגיעה בנתיבי התחבורה והאנרגיה המרכזיים הביאו לזינוק חד במחירי הדלק והנפט בעולם, כאשר מחירה של חבית חולף על סכומים גבוהים המעיבים על הכלכלה העולמית כולה.