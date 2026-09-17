מטוסי EA-18G Growler של הצי האמריקאי | ישראל בכוננות ( צילום: החשבון הרשמי של הפיקוד המרכזי של ארצות הברית )

באמצע חודש ספטמבר 2026, התרחש אירוע חריג שהעביר גלי הלם אסטרטגיים ישירות לירושלים ולבירות המערב. מטוס לוחמה אלקטרונית סיני מתקדם מדגם Y-9LG, המכונה גם High New 13 או GX-13, זוהה כשהוא חוצה את המרחב האווירי הסעודי סמוך לעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום, ומשם ממשיך מזרחה לכיוון ריאד בדרכו חזרה לבסיס האם בסין.

הטיסה לא הייתה ניתוב שגרתי, אלא סימן ברור לעליית מדרגה בנוכחות הצבאית הסינית באזור, לאחר השתתפות בתרגיל הצבאי המשותף "Eagles of Civilization 2026" שנערך במצרים. התרגיל הענק, שהתקיים בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר 2026, ריכז כוחות אוויריים אדירים של המעצמה האסיאתית, ביניהם מטוסי קרב מתקדמים מסוג J-16, מטוס תדלוק ענק מסוג YY-20A, מטוסי התרעה מוקדמת מדגם KJ-500 ומסוקים שונים. אולם, גולת הכותרת הטכנולוגית הייתה נוכחותו של ה-Y-9LG – פלטפורמת לוחמה אלקטרונית מתקדמת המבוססת על שלדת מטוס התובלה Y-9. מטוס זה מצויד באנטנת "קורת איזון" ענקית, חיישני איסוף אותות מתקדמים ויכולות שיבוש מרחוק עוצמתיות המסוגלות לנטרל מכ"מים, מערכות GPS ותקשורת של יריב מטווחים עצומים. טראמפ אמר לא: החות'ים בים האדום בבלי | 11.09.26 הפתרון המפתיע בחווה הסולארית הענקית אריה לוי | 14.09.26 העובדה שמטוס זה בחר לא להופיע בתערוכת התעופה באל-עלמיין בשל רגישותו הטכנולוגית העצומה, מעידה על החשיבות האסטרטגית שבייג'ינג מייחסת להטסת טכנולוגיות העל שלה ללב המזרח התיכון, ממש מתחת לאפה של ישראל. התיאום החשאי בשמי ריאד – סעודיה פותחת את השמיים עצם הטיסה של פלטפורמת הריגול והשיבוש הסינית מעל שמי הממלכה הסעודית אינה אירוע טכני בלבד, אלא רעידת אדמה דיפלומטית. מדובר בנתיב המצריך תיאום דיפלומטי מדוקדק ואישורים רשמיים מול השלטונות בריאד. אין מדובר בחדירה עוינת או במחטף בחסות האפלה, אלא בהחלטה מודעת ושקולה של המארחים הסעודיים לאפשר למטוס הלוחמה האלקטרונית המתקדם ביותר של בייג'ינג לחצות את המרחב האווירי הרגיש שלהם בדרכו חזרה מזרחה. ינבו, עיר הנמל האסטרטגית המאכלסת בתי זיקוק ומתקנים צבאיים רגישים, הפכה לנתיב מעבר עבור מעצמה זרה שמתחרה ישירות בוושינגטון. העובדה שריאד בוחרת לאפשר למטוס סיני כה מתקדם לחלוף מעל שטחה משקפת בצורה חדה את המפנה הדרמטי במאזן הכוחות האזורי. בשנים האחרונות, סין וערב הסעודית מהדקות את שיתופי הפעולה הביטחוניים שלהן בקצב מסחרר – החל מעסקאות נשק, דרך שיתופי פעולה בתחום הרחפנים ועד לטכנולוגיות צבאיות רגישות. הגם שריאד ממשיכה לשמור על בריתותיה ההיסטוריות עם ארצות הברית, ההחלטה לפרוש את השטיח האדום למטוסים סיניים במרחב האווירי הריבוני שלה ממחישה כיצד המזרח התיכון הופך לזירת ההתגוששות המרכזית במלחמה הקרה החדשה בין שתי המעצמות. עבור ישראל, מדובר בהתפתחות מטרידה המחייבת חשיבה מחודשת על המרחב האווירי והמודיעיני סביבה.

מטוסי הקרב של סעודיה - צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית מטוסי הקרב של סעודיה | צילום: צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:08

העיניים של בייג'ינג בשמי המפרץ – האם ישראל על הכוונת האלקטרונית?

השאלות סביב יכולות האיסוף של ה-Y-9LG במהלך נתיב החזרה מעלות חששות טבעיים בירושלים. המרחק האווירי מינבו לנקודה הקרובה ביותר בישראל – אילת – עומד על כ-650 קילומטרים, ומריאד המרחק מזנק למעל 1,000 קילומטרים. על אף שלמטוס יש יכולות שיבוש ואיסוף מתקדמות לטווחים רחבים, קימור כדור הארץ מקשה משמעותית על קליטת אותות מכ"ם קרקעיים או מערכות הגנה אווירית ישראליות מגובה שיוט סדיר מעל מרכז או דרום ערב הסעודית.

מומחים מעריכים כי אם המטוס הפעיל חיישנים פסיביים בדרכו, היעד המרכזי היה סביבת הים האדום ומערכות ההגנה האמריקאיות והמערביות הפרוסות באזור במטרה להתמודד עם איומי תימן, ולא ישראל באופן ישיר. עם זאת, בייג'ינג ידועה בכך שאינה מחמיצה הזדמנות לכייל מערכות, ללמוד סביבות אלקטרומגנטיות זרות ולצבור מודיעין יקר ערך. טיסות ארוכות טווח אלו משמשות הלכה למעשה כמעבדה אוויר-קרקע חיה לשיפור יכולות הצבא הסיני.

האירוע חושף תמונת מצב רחבה ומדאיגה על המזרח התיכון החדש: סין דורכת במלוא כובד משקלה ומעמיקה את נוכחותה הצבאית והטכנולוגית, מצרים פותחת את הדלת לשיתופי פעולה הדוקים, וערב הסעודית מנהלת משחק מורכב של איזון עדין בין וושינגטון לבייג'ינג. מטוס ה-Y-9LG הוא הרבה מעבר לכלי טיס מבצעי – הוא שגריר טכנולוגי דיפלומטי שמשדר עוצמה. אמנם מדובר כרגע בטיסת מעבר מתואמת ומתועדת היטב במקורות גלויים ולא בפעילות חשאית עוינת, אך היא מעבירה מסר חד-משמעי: השמים של המזרח התיכון צפופים, מורכבים, והופכים לזירת התגוששות שקטה ומסוכנת בין המעצמות.

שוברים את הכלים – כשריאד פותחת את שמי המפרץ לדרקון הסיני

עצם העובדה שמטוס לוחמה אלקטרונית סיני מתקדם זוכה להכרה ואישור מעבר רשמי לחצות את המרחב האווירי הסעודי, ועוד באזור אסטרטגי ורגיש כל כך כמו עיר הנמל ינבו, אינה עניין של מה בכך. ינבו אינה סתם עוד נקודה על המפה; היא הלב הפועם של תשתיות האנרגיה, בתי הזיקוק ומערכות ההגנה האווירית המתקדמות של הממלכה, שבהן פרוסות לא מעט טכנולוגיות מערביות ואמריקאיות רגישות.

הענקת היתר טיסה חופשי לפלטפורמה צבאית סינית כה מסווגת חושפת קפיצת מדרגה ברמת האמון ומהדקת את הברית הגיאופוליטית הנרקמת מתחת לפני השטח בין ריאד לבייג'ינג. בשנים האחרונות, ערב הסעודית משנה את כללי המשחק האזוריים. הממלכה מעמיקה את שיתופי הפעולה הביטחוניים שלה עם סין בשורה ארוכה של תחומים – החל מרכש רחפנים מתקדמים ועד לדיונים אסטרטגיים רגישים על מערכות הגנה וטכנולוגיות צבאיות.

הטיסה של ה-Y-9LG בשמי הממלכה משתלבת היטב במגמה רחבה זו: היא אולי אינה מתפקדת בהכרח כמבצע מודיעיני ממוקד בזמן אמת, אך היא מהווה הצהרת כוונות מהדהדת. ריאד מאותתת לעולם שהיא מוכנה לאפשר לסין דריסת רגל אווירית וצבאית עמוקה בשמיה הריבוניים, במקביל לשמירה קפדנית על קשריה ההיסטוריים עם ארצות הברית.

עבור האסטרטגים והפרשנים במזרח התיכון, אירוע זה הוא תעודת זהות למציאות הגיאופוליטית החדשה והמסוכנת. המרחב האווירי של האזור חדל להיות מונופול בלעדי, והפך לזירת התגוששות חיה שבה מעצמות מתחרות לא רק סוחרות בנשק, אלא גם מפעילות אותו בפועל, מתאמנות לצד שותפים מקומיים ולומדות לעומק את המעטפת האלקטרומגנטיות של האזור. סין אולי אינה מחליפה את ארצות הברית בתור בעלת הברית הצבאית המסורתית של סעודיה, אך היא מטפסת במהירות עצומה והופכת לשחקן נוכח, בולט ומאיים יותר ויותר בשמי המזרח התיכון.

השעון המעורר של ירושלים – המסקנות הדרמטיות של ישראל

הטיסה החריגה של מטוס הלוחמה האלקטרונית הסיני Y-9LG מעל שמי ערב הסעודית והים האדום אינה עוד אירוע נקודתי שאפשר להניח בצד. היא מהווה זכוכית מגדלת למציאות חדשה ומורכבת: סין כבר אינה שחקן כלכלי מרוחק שמתמקד רק בסחר ובבניית תשתיות, אלא מעצמה צבאית ואלקטרומגנטית אגרסיבית שדורכת במלוא כובד משקלה בליבו של המזרח התיכון. המפגש בין הטכנולוגיות המתקדמות של בייג'ינג לבין הבריתות המשתנות של מצרים וסעודיה משנה את כל כללי המשחק עבור ישראל ומחייב היערכות אסטרטגית חסרת פשרות.

על רקע מלחמה קרה מתפתחת זו, ישראל חייבת לאמץ תוכנית פעולה רב-ממדית כדי להבטיח את עליונותה הביטחונית והטכנולוגית:

שדרוג המעקב והמודיעין האזורי: הרחבת יכולות האיסוף אחר פלטפורמות אוויריות סיניות מתקדמות, ניתוח נתיבי טיסה, ותרגילים צבאיים משותפים שמקיימת בייג'ינג עם שכנותינו. הדגש חייב להיות על מעקב הדוק אחרי מערכות שיבוש וריגול כמו ה-Y-9LG.

קפיצת מדרגה בלוחמה האלקטרונית: האצת פיתוח ויישום של מערכות הגנה והתקפה אלקטרומגנטיות מתקדמות. חובה לוודא שמערכות ההגנה האווירית ותקשורת הנתונים הישראליות מחוסנות לחלוטין ויכולות להתמודד עם איומי שיבוש ארוכי-טווח מהסוג שמביאה סין לאזור.

הידוק שיתופי פעולה אזוריים ומערביים: חיזוק התיאום המודיעיני והאסטרטגי עם ארצות הברית ועם שותפות הסכמי אברהם בניטור הפעילות הסינית. שיתוף פעולה הדוק מאפשר בניית תמונת מודיעין שלמה יותר ושמירה על יתרון טכנולוגי קולקטיבי.

דיפלומטיה זהירה וממולחת: שמירה על ערוצי שיח פתוחים מול בייג'ינג לצד הבהרה חד-משמעית של האינטרסים הביטחוניים החיוניים של ישראל, במקביל לחיזוק הקשרים והמעקב אחר ציר ההתקרבות בין סין לערב הסעודית.

מחקר אסטרטגי שוטף: הקמת צוותי חשיבה פנימיים שיבחנו את ההשלכות ארוכות הטווח של הנוכחות הסינית על חופש הפעולה האווירי והמודיעיני של ישראל במרחב.

האירוע הנוכחי אמנם אינו דורש תגובה צבאית מידית או דרמטית, אך הוא פועל כשעון מעורר רועם. הזירה האזורית הפכה לצפופה, מתוחכמת ומסוכנת יותר מאי פעם. כדי להישאר צעד אחד לפני כולם, ישראל חייבת להישאר ערנית, לחדד את יכולותיה ולהוכיח שהיא יודעת להגן על שמיים ועל אינטרסים גם בעידן שבו המעצמות הגדולות מתנגשות בחצר האחורית שלנו.

הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל