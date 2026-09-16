בימים האחרונים מופץ ברשת תיעוד המציג את המציאות בתימן, המדינה הנמצאת תחת שליטת החות'ים. בעוד המיליציה הטרוריסטית ממשיכה להציג כוח צבאי ולהרחיב את אחיזתה, התמונות מהשטח מגלות סיפור שונה לחלוטין: רחובות ושווקים שבהם אנשים מתמודדים עם מציאות כלכלית קשה ביותר.

בין התמונות המופצות ניתן לראות אדם חמוש שרגליו עטופות בשקיות ניילון במקום נעליים. התמונה הפכה לסמל של המצב הקשה במדינה. הפוסט, שפורסם בערבית, נושא את הכותרת "תימן... כשהקריסה הופכת למולדת", ומתאר את הפער העצום בין ההיסטוריה והפוטנציאל של המדינה לבין המציאות הקשה שאליה נקלעה לאחר שנים של מלחמות, פילוג ומשבר כלכלי עמוק.

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הפוסט מתייחס גם לתופעת גידול ה"גת", צמח שמיליוני תימנים נוהגים ללעוס. לטענת הכותב, חלק משמעותי מהזמן והמשאבים במדינה מופנה לגידולו ולצריכתו של הצמח. עם זאת, הוא מדגיש כי את מצבה של תימן אי אפשר להסביר באמצעות הקת בלבד, אלא בשילוב של מלחמות ממושכות, התפשטות הנשק, חולשת מוסדות המדינה, פילוג פוליטי וקריסת הכלכלה.

הנתונים שפרסם האו"ם ממחישים את עומק המצוקה: יותר מ־22 מיליון בני אדם בתימן יזדקקו במהלך 2026 לסיוע הומניטרי. כ־18.3 מיליון בני אדם מתמודדים עם חוסר ביטחון תזונתי חריף, ויותר מ־2.2 מיליון ילדים מתחת לגיל חמש סובלים מתת־תזונה חריפה.

המשבר אף החריף בשבועות האחרונים. מאז תחילת ספטמבר נעקרו מבתיהם יותר מ־82 אלף בני אדם, ובסך הכול מספר העקורים החדשים בעקבות ההסלמה האחרונה חצה את רף 100 אלף. אלפים נוספים נמלטו דרך הים לג'יבוטי.

נשים תימניות תחת שלטון החות'ים מבקשות נדבות ברחובות - צילום: רשתות ערביות נשים תימניות תחת שלטון החות'ים מבקשות נדבות ברחובות | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:34

במקביל, החות'ים ממשיכים במהלך צבאי נרחב לאורך חופי ים סוף. בימים האחרונים דווח על השתלטותם על אזורים ונקודות אסטרטגיות, כאשר הלחימה החדשה מאיימת להעמיק עוד יותר את המשבר ההומניטרי במדינה.

המציאות יוצרת ניגוד חריף: מצד אחד, החות'ים מחזיקים ביכולות צבאיות משמעותיות ומנהלים מערכה אזורית הכוללת שיגורי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים; מצד שני, בתוך המדינה עצמה מיליוני אזרחים ממשיכים להתמודד עם עוני, עקירה, מחסור במזון ופגיעה בשירותים הבסיסיים.

לפי נתוני האו"ם, הכלכלה התימנית התכווצה ביותר ממחצית מאז תחילת המלחמה, והתוצר לנפש ירד ביותר ממחצית. יותר מ־80 אחוזים מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני.