אחרי ארבעה ימים, החות'ים חידשו את הירי לעבר מדינת ישראל | מערכת ההגנה יירטו טיל ששוגר מתימן לדרום הארץ | שיגורים גם מאיראן לעבר המרכז והשרון| זירות נפילה בבני ברק ותל אביב | חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות וכלי טייס בלתי מאויישים לצפון | צה"ל תקף בכירי חיזבאללה בביירות | צה"ל תוקף באיראן (צבא)
הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
בזמן שהמזרח התיכון בוער ובעלות בריתה של איראן סופגות אש ישירה, דווקא "שודדי הים" מתימן שומרים על דממה מחשידה | האם מדובר בשינוי אסטרטגי מחושב או בניסיון נואש של הארגון להציל את שארית שלטונו? | לא הכל פרוקסי (העולם העברי)
הציבור החרדי בבית שמש עומד למבחן דרמטי: הרבנים הכריעו בסוגיה הבוערת | הבשורה של בן גביר לאברכים: אישור נשיאת נשק גם ללא שירות צבאי - סיקור נרחב | למרות המלחמה - אלפים לא וויתרו על הטיסה המסורתית לליז'ענסק - תיעוד מיוחד היישר מפולין | שר החינוך מבשר על המגמה - שתשפיע ישירות על העורף הישראלי | שאגת הארי - היום ה-10: תמונת מצב מכל החזיתות (מעייריב)
בפורומים צבאיים סגורים נבחנים סרטוני אימון של החות'ים המדמים פשיטה על יישובים ומוצבים. גורמי מודיעין עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, בעוד צה"ל מתרגל תרחישי חדירה מהים והיבשה כחלק מהיערכות רב-זירתית נרחבת | האם החות'ים יגיעו לאילת? (צבא וביטחון)
התקיפה הדרמטית של סעודיה נגד איחוד האמירויות אמש לפנות בוקר, הביאה להסלמה דרמטית בין המדינות שנחשבו עד כה לבעלות ברית, בין היתר במלחמתן נגד השלטון החות'י בתימן | בעקבות התקיפה ואולטימטום דרמטי שהטילה הממלכה הסעודית, הודיעו האמירויות על נסיגה מלאה | כך זה נראה אתמול (חדשות, העולם הערבי)
אחרי התקיפה הלילית הדרמטית של סעודיה נגד ספינת נשק שנשלחה על ידי איחוד האמירויות, הודיעה הממלכה כי היא דורשת נסיגה מלאה של האמירתים מתימן וזאת תוך 24 שעות | איחוד האמירויות הודיעו על נסיגה באופן מיידי מחשש לעימות ישיר (העולם הערבי)
בתימן מאשרים שזכריא חג'ר, מפקד ביחידת הכטב"מים של החות'ים, נהרג בתקיפת מל"ט אמריקני לצד לוחמים נוספים במסגרת מבצע 'פרש קשוח' | המבצע הסתיים בסופו של דבר לאחר שהחות'ים הבטיחו להפסיק לתקוף כלי שיט בים סוף (העולם הערבי)
"מועצת המעבר" השולטת בדרום תימן ובנתיבי השיט הקריטיים בים האדום, מעבירה מסרים ישירים לירושלים | ההצעה: ברית אסטרטגית נגד איראן, תמורת הכרה בשאיפתם לעצמאות וגשר לממשל טראמפ | האם ישראל בדרך לשותפה חדשה בבאב אל-מנדב? (בעולם, מדיני)
שיחה ישנה שהודלפה בין נשיא תימן לשעבר, עלי עבדאללה סאלח, לבין מי שהיה אז ראש הלשכה המדינית של חמאס, חאלד משעל, חושפת ביקורת חריפה שנשמעה כבר לפני שנים נגד ארגון הטרור | “הפסיקו את הרקטות. חסכו מהפלסטינים מעשי טבח”, דרש הנשיא ממשעל בשיחה (העולם הערבי)