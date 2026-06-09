כטב"ם חות'י יורט באילת • שקט יחסי בזירות

בשעה 00:04 הלילה (בין שני לשלישי) הופעלו אזעקות במרחב אילת בעקבות חדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל. חיל האוויר פעל במהירות ויירט בהצלחה את הכטב"ם שהגיע מכיוון תימן, כך על פי הודעת דובר צה"ל. בחסדי ה' לא דווח על נפגעים או נזקים.

השיגור מתימן מהווה המשך לפעילות ארגון הטרור החות'י נגד ישראל, לאחר שאתמול בבוקר (שני) שיגר הארגון טיל בליסטי לעבר מרכז הארץ שיורט בהצלחה. נראה שהחות'ים, הפועלים בחסות איראן, הצטרפו בימים האחרונים להסלמה בזירות השונות נגד ישראל.

למרות האירוע באילת, בזירות האחרות שורר שקט יחסי. למעט כטב"ם בודד של חיזבאללה ששוגר בסביבות חצות הלילה, לא נרשמה פעילות משמעותית נוספת. מערכות ההגנה האווירית נותרו בכוננות מלאה לאור המתיחות המתמשכת.