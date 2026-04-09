החות'ים מאיימים על ישראל בתגובה לפעילות בלבנון, ובכירי הארגון הצהירו כי ההסלמה "לא תשאר ללא תגובה". האם הם ימשיכו לשגר טילים למרות הפסקת האש עם איראן? | חיזבאללה בינתיים ממשיך עם הירי ליישובי הצפון (צבא וביטחון)
הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד נהרג מטיל של חיזבאללה בדרום לבנון | במהלך הלילה שיגרה איראן טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו בדרום הארץ | גם חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הצפון | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | חיל האוויר בגל תקיפות נרחב באיראן | דיווח: אלפי חיילים אמריקנים הגיעו למזרח התיכון • מתעדכן (חדשות)
הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
בזמן שהמזרח התיכון בוער ובעלות בריתה של איראן סופגות אש ישירה, דווקא "שודדי הים" מתימן שומרים על דממה מחשידה | האם מדובר בשינוי אסטרטגי מחושב או בניסיון נואש של הארגון להציל את שארית שלטונו? | לא הכל פרוקסי (העולם העברי)
בכירים חות’ים אמרו כי מלאי הנשק שלהם הצטמצם בעקבות התקיפות במהלך מלחמת עזה, וכי המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם | הנהגת החות’ים קיבלה התרעה כי הטלפונים הסלולריים שלה נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל (בעולם)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
בזמן שהשיחות בז'נבה נמשכות במקביל לצבירת הכוחות האמריקניים באזור בצורה חסרת תקדים, איראן מפעילה לחץ כבד על חיזבאללה להצטרף כשתיפתח המערכה | היועץ הבכיר של חמינאי אמר הערב כי "חיזבאללה מחויב לפעול נגד ישראל במידה ויתפתח עימות אזורי" | בישראל עוקבים בדריכות, והזהירו את חיזבאללה כי אם יחליט להתערב - הפעם המכה תהיה כואבת (צבא)
בפורומים צבאיים סגורים נבחנים סרטוני אימון של החות'ים המדמים פשיטה על יישובים ומוצבים. גורמי מודיעין עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, בעוד צה"ל מתרגל תרחישי חדירה מהים והיבשה כחלק מהיערכות רב-זירתית נרחבת | האם החות'ים יגיעו לאילת? (צבא וביטחון)