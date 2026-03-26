בבלי
איום על הכלכלה העולמית

איום ממשי על הכלכלה העולמית: החות'ים נערכים להיכנס למלחמה

בכיר מטעם החות'ים מסר כי הארגון נערך להצטרף למלחמה במקרה של כישלון איראני | "עד כה איראן מתפקדת היטב ומביסה את האויב מדי יום" | הרקע לשתיקה החות'ית (בעולם)

חות'ים למען איראן (צילום: מסך)

בכיר מטעם החות'ים בתימן מסר הערב (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי הארגון נערך להצטרף למלחמה נגד ישראל וארצות הברית, אך רק במקרה ש תחווה כישלון במערכה הנוכחית. "עד כה איראן מתפקדת היטב ומביסה את האויב מדי יום, והקרב מתקדם לטובתה", הבהיר הבכיר. "אם יקרה משהו הפוך – נבחן זאת מחדש".

ההצהרה הדרמטית מגיעה על רקע שתיקה ממושכת של החות'ים מאז פרוץ המלחמה בין איראן לישראל, בניגוד למיליציות שיעיות בעיראק ולחיזבאללה בלבנון שכבר הצטרפו ללחימה.

מחסור בנשק ואיומים אמריקאיים

שני בכירים מלשכת התקשורת והלשכה המדינית של החות'ים מסרו לאחרונה לסוכנות AP כי מלאי הנשק של הארגון הצטמצם משמעותית בעקבות התקיפות הישראליות והאמריקאיות במהלך חרבות ברזל. המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם, מה שמגביל את יכולתם המבצעית.

בנוסף, הנהגת החות'ים קיבלה התרעות מארצות הברית דרך מתווכים בעומאן, המזהירות מפני השתתפות ישירה במלחמה. גורמים בכירים בארגון נמסר להם כי הטלפונים הסלולריים שלהם נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל, ולכן הונחו שלא להופיע בפומבי מחשש להתנקשויות.

הכוחות החות'ים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

האיום על מצר באב אל-מנדב

בימים האחרונים איראן איימה בשימוש בחות'ים להשתלטות על מצר באב אל-מנדב, בתגובה לפעילות אמריקאית נגד תשתית אנרגיה.

בניגוד ל, המשפיע בעיקר על שוק האנרגיה, סגירת מצר באב אל-מנדב על ידי החות'ים עשויה לפגוע ישירות בסחר העולמי הכולל. המיצר, שרוחבו כ-20-30 ק"מ בלבד, מחבר את הים האדום למפרץ עדן ולאוקיינוס ההודי. החלופה לניתוב הספינות היא הקפת יבשת אפריקה דרך כף התקווה הטובה – עיקוף שמוסיף כשבועיים למסע ומזניק משמעותית את עלויות הביטוח, הדלק והשילוח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר