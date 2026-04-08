הבוקר: מספר שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, השפלה יו"ש והדרום, טיל יורט והשני נפל בשטח פתוח | המשטר בטהרן לוחץ על החות'ים להתערב ולתקוף | בסביבת טראמפ בבית הלבן גוברים הקולות לפעול קרקעית |לחץ ערבי נגד סיום המלחמה במצב הנוכחי (עדכונים שוטפים)
הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
סוכנות ידיעות איראנית המזוהה עם משמרות המהפכה שידרה איום חדש מפי מקור צבאי איראני | "לאיראן יש את היכולת ליצור איום על האויב במצר באב אל-מנדב", אמר המקור | החות'ים הכריזו בעבר על כוונתם לתקוף כל ספינה שתעבור במצר המשמעותי למעבר סחורות (בעולם)
איראן עדיין מחזיקה במגוון אמצעי לחימה שמאפשרים לה לאיים על אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם לאספקת נפט, מצר הורמוז | שימוש מוגבל באמצעים כמו מוקשים ימיים, טילים נגד ספינות, כלי טיס בלתי מאוישים וסירות תקיפה מהירות יכול להעלות את רמת הסיכון באזור (בעולם)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל זמנית חוק שיט בן מאה שנים, כדי לאפשר זרימת נפט לארצות הברית על רקע המשבר במצר הורמוז | על פי דוברת הבית הלבן, "מדובר בעוד צעד בהקלת ההפרעות הקצרות טווח בשוק הנפט, בעוד הצבא האמריקאי ממשיך למלא את מטרות מבצע 'זעם אדיר'" (בעולם)