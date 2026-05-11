טראמפ שוקל לחדש מבצע שחרור מצרי הורמוז מהמצור האיראני

נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן ( צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר בהצהרה משמעותית לרשת פוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את מבצע "פרוייקט חופש" - מבצע צבאי אמריקאי נרחב שמטרתו שחרור מצרי הורמוז מהמצור האיראני. ההצהרה מגיעה על רקע ההסלמה הגוברת במפרץ הפרסי והזינוק החד במחירי הנפט העולמיים.

המהלך האמריקאי האפשרי מתרחש בעיתוי קריטי, כאשר מחירי הנפט חצו את רף 100 הדולרים לחבית והמצור האיראני על מצרי הורמוז גורם לנזק כלכלי כבד למדינות המערב. כזכור, איראן דחתה לפני מספר ימים את הצעת השלום האמריקאית, כאשר גורמים בטהרן הבהירו כי "ההצעה משולה לכניעה לדרישות המופרזות של טראמפ". אירופה כבר פועלת: נושאת המטוסים הגרעינית בדרך בעוד טראמפ שוקל את צעדיו, אירופה כבר יצאה לפעולה. נושאת המטוסים הגרעינית הצרפתית 'שארל דה גול' מפליגה כעת לעבר דרום ים סוף כחלק מקואליציה אירופית חדשה. בליווי ספינות קרב מאיטליה ומהולנד, המשימה ברורה: הקמת כוח ימי להבטחת חופש השיט במצרי הורמוז. לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו אריה רוזן | 19:13 דרקון עופרת: ה־M134 מיניגאן שלא משאיר לאויב סיכוי לנשום דני שפיץ | 12:46 הפריסה האירופית היא חלק מיוזמה רחבה יותר לייצוב המצב האסטרטגי במצרים ולבלימת הידרדרות מעשי האיבה. על פי דיווחים, הטריגר לשינוי המדיניות האירופי הוא כלכלי מובהק - עם חציית רף 100 הדולרים לחבית נפט, הבינו בפריז ובלונדון כי האינטרסים הלאומיים שלהן מאוימים באופן ישיר.

נושאת המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

ההסלמה במפרץ: חילופי אש וניסיונות תקיפה

המתיחות במפרץ הפרסי הגיעה לשיא חדש בימים האחרונים. בליל שבת האחרון ניסו משמרות המהפכה האיראניות לפגוע בשלוש משחתות אמריקניות שיצאו מהמפרץ הפרסי לים הערבי. הכוחות האמריקניים השיבו באש, במהלך שמעיד על המתיחות הגוברת באזור.

במקביל, איחוד האמירויות הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה. האירוע מהווה הסלמה נוספת במתיחות הגוברת, זאת על רקע המשבר הכלכלי החמור שפוקד את טהרן והמצור הימי שמטילה ארצות הברית על הרפובליקה האסלאמית.

ספינת מלחמה אמריקאית מזהירה ספינה זרה במצרי הורמוז ( צילום: פיקוד מרכז ארה"ב )

איראן מאיימת: "תקיפת מכליות תוביל למתקפה"

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. ההצהרה האיראנית מהווה הסלמה משמעותית בלשון האיומים מצד טהרן.

בתגובה, נשיא טראמפ פרסם סדרת פוסטים לוחמנית המציגה את עליונות הצי האמריקאי במפרץ. בפוסט חריף ותוקפני, טראמפ תקף את מדיניותו של הנשיא לשעבר ברק אובמה, שלדבריו "עבר לצד האיראני, זרק לכלבים את ישראל ואת כל שאר בעלות הברית שלנו, ונתן לאיראן הזדמנות חדשה ורבת עוצמה לחיים".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

טכנולוגיה חדשה: הרחפן הקוונטי שיחשוף צוללות

על רקע ההסלמה, חברת UMag Solutions הדנית חשפה פיתוח טכנולוגי דרמטי שעשוי לשנות את פני הלוחמה הימית. מערכת F1Mag, המבוססת על חישה קוונטית מתקדמת, מותקנת על רחפנים ומאפשרת זיהוי איומים תת-ימיים בזמן אמת מבלי שהמערכת תיגע כלל במים.

המערכת מסוגלת לאתר צוללות בעומק של למעלה מ-500 מטרים מתחת לפני המים, ומוקשים ימיים בעומק של עד 30 מטרים. קצב הסריקה מגיע ל-6,000 הקטרים בשעה - שטח העולה על 60,000 דונם בשעה אחת בלבד. הפיתוח מגיע בתזמון קריטי, על רקע ההסלמה הגוברת בזירה הימית העולמית ופעילות המוקשים האיראנית שהחלה בתחילת 2026.

לוחמה מהאוויר נגד איומים תת-ימיים ( צילום: פרופיל פיקוד ההגנה הדני @forsvaretdk )

פגישה מסוכנת: חמינאי מעביר הנחיות חדשות

בטהרן, מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן, עלי עבדללאי, התייצב בפני המנהיג העליון מו'גתבא ח'אמנאי. במהלך הפגישה הוצג בפני ח'אמנאי דוח מפורט על רמת המוכנות של כלל הכוחות המזוינים במדינה.

על פי הדיווח, ח'אמנאי העביר לעבדללאי "הנחיות חדשות שנועדו לאפשר את המשך הפעולות וההתמודדות הנחושה עם האויבים". פרטי ההנחיות לא פורסמו, אך הן מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד - בעוד איראן מתמודדת עם מצור ימי אמריקאי ומשבר כלכלי חמור. יצוין כי גורם ישראלי מעריך שלמרות חילופי האש, ההתנהלות הנוכחית של הצדדים מראה שלא ארצות הברית ולא איראן מעוניינות בחזרה ללחימה מלאה.