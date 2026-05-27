פעילים סינים שפנו לטראמפ נעלמו • המשטרה הטרידה ועצרה מתנגדים

ביקור טראמפ בסין ( צילום: הבית הלבן )

מספר אזרחים סינים שניסו לנצל את ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבייג'ינג כדי להסב את תשומת ליבו להפרות זכויות אדם במדינה, סבלו מהטרדות מצד המשטרה, נעצרו או נעלמו לאחר מעשיהם. כך עולה מדיווחים שפורסמו במהדורה הסינית של עיתון "אפוק טיימס".

עשרות פעילים חברתיים סינים ביקשו לנצל את הביקור הנשיאותי כדי להעלות על סדר היום הבינלאומי את הפרות זכויות האדם שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית. עם הגעתו של טראמפ לבירה הסינית, שלושה פעילים בולטים - טיאן ייה, וואנג גואו-פינג ודונג קוי-הונג - נפגשו כדי לקיים הפגנה מתוכננת. השלושה הניפו שלטים שקידמו בברכה את הנשיא האמריקני וקראו לו להתייחס למצב זכויות האדם בסין. על פי דברי טיאן, פעילים נוספים היו אמורים להצטרף למחאה, אך ביטלו את השתתפותם ברגע האחרון מחשש לנקמה מצד המשטר הסיני. טיאן מסר לעיתון, לפני שאבד עימו הקשר, כי הוא מקווה שטראמפ יסב את תשומת ליבו אל האסירים הפוליטיים ואסירי המצפון בסין. כמו כן, הוא הביע תקווה ליחסים הדוקים יותר בין סין לארצות הברית, "כדי שאזרחים סינים מהשורה יוכלו להבין טוב יותר את ארה"ב, ובסופו של דבר לשאוף לאותה דמוקרטיה ולאותן חירויות".

ביקור טראמפ בסין ( צילום: הבית הלבן )

היסטוריה של רדיפה

יצוין כי שניים מהפעילים, וואנג וקוויי-הונג, ריצו בעבר עונשי מאסר לאחר שהגישו עצומות לרשויות הסיניות. למרות הסיכון הברור, הם בחרו להמשיך במאבקם למען זכויות אדם במדינה.

שלושת הפעילים נעלמו לאחר ההפגנה, וניסיונות חוזרים של "אפוק טיימס" ליצור קשר עם טיאן ועם וואנג נכשלו עד כה. גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי הם נמצאים במעצר או בחקירה מצד הרשויות.

מעצרים נוספים

במקביל, ישנם דיווחים על מעצרים נוספים שביצעו הרשויות בסין, אף לפני הביקור של טראמפ. המשטר הסיני נקט בצעדים מונעים נגד פעילים שהיו עלולים לנסות להפגין או לפנות לנשיא האמריקני במהלך שהותו במדינה.

ביקורו של טראמפ בסין היה חלק ממסע דיפלומטי רחב יותר, במהלכו נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג ודן בנושאים אסטרטגיים ביחסים בין שתי המעצמות. עם זאת, נושא זכויות האדם לא עמד במרכז השיחות הרשמיות, מה שהוביל פעילים מקומיים לנסות להעלות אותו באופן עצמאי.

ארגוני זכויות אדם בינלאומיים מביעים דאגה עמוקה מהמשך הרדיפה של פעילים חברתיים בסין, ומעלים חששות לגורלם של אלו שנעלמו לאחר ניסיונם לפנות לנשיא האמריקני.