באפלו לבקן נדיר עם פרווה בהירה במיוחד שהפך לכוכב מקומי בבנגלדש, הולך ככל הנראה לסיים את חייו ולהישחט ב"חג הקרבן" המוסלמי.

הבאפלו זכה לכינוי "דונלד טראמפ", בשל הדמיון של ציצת השיער הבהירה שעל מצחו לתסרוקת של נשיא ארצות הברית.

החיה, ששוקלת כמעט 700 קילוגרם, גודלה בחווה במחוז נאראיאנגאנג סמוך לבירה דאקה, ומשכה אליה המוני מבקרים שבאו להצטלם איתה בעקבות ההייפ שנוצר סביבו ברשתות החברתיות.

לפי בעל החווה, זיאודין מירדה, הכינוי ניתן לבאפלו על ידי בני משפחה בגלל מראה השיער הבולט שלו. הוא תיאר אותו כחיה רגועה ושלווה, שדורשת טיפול מיוחד.

הבאפלו הפך לאטרקציה מרכזית בעונת החג, כאשר מבקרים רבים הגיעו מכל רחבי המדינה כדי לראותו מקרוב.

בעל החווה סיפר כי הוא זכה לטיפול מוגבר שכלל רחצה מספר פעמים ביום והאכלה מוגברת, עד שנמכר לבסוף לקונה לצורך טקס הקורבן הנהוג בעיד אל-אדחא, שבו מקריבים בעלי חיים כחלק מהמסורת המוסלמית.