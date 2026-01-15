פעילי ארגון ימין קיצוני בהודו חילקו לאזרחים למעלה מ-250 חרבות תוך קריאות לאלימות נגד מוסלמים, ועוררו בלבול והיסטריה בקרב התושבים | המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים והבטיחה לשמור על הסדר הציבורי (חדשות בעולם)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)
הפרלמנט האוסטרי אישר חוק האוסר על בנות מתחת לגיל 14 ללבוש רעלות מוסלמיות בבתי הספר | קבוצות זכויות אדם הביעו ביקורת חריפה על החוק | שר החינוך כריסטוף ווידרכיר ציין כי בנות צעירות נתקלות בלחצים הולכים וגוברים מצד משפחותיהן שמכתיבים להן מה ללבוש "מסיבות דתיות" (בעולם)
משפיעני רשת אמריקאים שמרנים רבים קיבלו הזמנה ל"חופשת תענוגות בקטאר" | מטרתה הסופית של המדינה המוסלמית היא לשנות את תפישת עולמם של ימניים בארה"ב נגד המדינות המוסלמיות - ולחזק גורמים רפובליקנים התוקפים את ישראל (בעולם)
"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין בבלי)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)
ליד קבר הנביא סבלאן הקדוש לדרוזים, בכפר חורפיש שבגליל המערבי, מורה הדרך הדרוזי חסן עאמיר הציג טענה מרתקת: הדרוזים הם צאצאי עשרת השבטים שהוגלו על ידי תגלת-פלאסר השלישי האשורי בשנת 722 לפנה"ס; האמנם?! (היסטוריה)