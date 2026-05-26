בבלי
הרחק מעין המצלמות

משהו מתרחש: טראמפ מכנס את הקבינט באתר ההיסטורי - וההנחיה החריגה שניתנה לחברי הממשלה

הבית הלבן הודיע כי ישיבת הקבינט של יום רביעי תתקיים באופן חריג בקמפ דיוויד, אתר היסטורי השמור להכרזות דרמטיות | ההערכה היא כי ישנו קשר ישיר למתרחש בחדרי המשא ומתן באיראן, וכי הנשיא צפוי להתייעץ על הסכם - או על חזרה ללחימה ולקבל החלטה כבר מחר | כלל חברי הממשלה הוזמנו באופן חריג לישיבה המיוחדת (חדשות) 

קמפ דייוויד (צילום: U.S. Navy Photographer)

אחרי התקיפות הליליות באיראן והאיומים מצד טהרן, נשיא ארה"ב יכנס מחר (רביעי) את ישיבת הקבינט שלו בקמפ דייויד, אתר היסטורי השמור לאירועים מיוחדים והכרזות היסטוריות.

באורח חריג, לאירוע המיוחד הוזמנו כלל חברי הממשלה, כולל ראש המודיעין הלאומי היוצאת טולסי גבארד.

המטרה העיקרית לשמה משמש האתר הוא שמירה על חשאיות והרחקה מאזרחים או כלי תקשורת המנסים לאסוף מידע. ההתנהלות של ממשל טראמפ רומזת כי מדובר באירוע דרמטי.

מכיוון שנשיא ארה"ב מגיע לקמפ דיוויד באמצעות המסוק הנשיאותי, קיום הכינוס באתר ההיסטורי תלוי במזג האוויר, אומרים ב'ניו יורק פוסט'.

כך או כך, בין שיתקיים שם או בבית הלבן, הנשיא אינו מתכנן לוותר על הישיבה המיוחדת אליה הוזמנו כאמור כלל חברי הממשלה.

לפי גורם רשמי בבית הלבן, הפגישה תעסוק ב"הצלחות אחרונות של הממשל, כולל ניצחונות בכלכלה ובעסקים קטנים, נקודות עיקריות של כוח המשימה למיגור הונאות ועדכונים במדיניות חוץ", כאשר שלוש המילים האחרונות מכוונות ללא ספק למצב המלחמה והמשא ומתן מול איראן.

בתוך כך, בפיקוד המרכז שוגרה הערב (שלישי) הכחשה רשמית לדיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל' לפיו ארה"ב חידשה את מבצע החופש במצרי הורמוז.

