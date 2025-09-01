הבית הלבן הודיע כי ישיבת הקבינט של יום רביעי תתקיים באופן חריג בקמפ דיוויד, אתר היסטורי השמור להכרזות דרמטיות | ההערכה היא כי ישנו קשר ישיר למתרחש בחדרי המשא ומתן באיראן, וכי הנשיא צפוי להתייעץ על הסכם - או על חזרה ללחימה ולקבל החלטה כבר מחר | כלל חברי הממשלה הוזמנו באופן חריג לישיבה המיוחדת (חדשות)
העימותים בין הרמטכ"ל החדש שנבחר לאחר שקודמו הודח בשל העימותים - לא פוסקים וגם אמש בישיבת הקבינט, ראש הממשלה נתניהו נזף ברמטכ"ל וקרא לו להפסיק לתדרך נגדו, מכיוון שזה פוגע בלכידות וברוח הלחימה | ראש הממשלה ציטט בישיבת הקבינט את הנשיא טראמפ; "הוא אמר להיכנס בכל הכוח" (חדשות)
כינוס הקבינט אמש (שלישי) הפך לזירת קרב בין שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' לבין ראש השב"כ רונן בר והרמטכ"ל הטרי אייל זמיר | במהלך הדיון סירב סמוטריץ' להקשיב לדברי ראש השב"כ רונן בר בקבינט המדיני-ביטחוני, וגם הטיח ברמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקורת על האופן שבו המלחמה מתנהלת (פוליטי, מדיני)