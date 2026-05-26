מתנקש פרוותי: כלב ירה ופצע אישה בתחנת דלק 

תקרית חריגה התרחשה בסוף השבוע בתחנת דלק במדינת נברסקה שבארצות הברית, לאחר שכלב ששהה לבדו בתוך טנדר הפעיל בשוגג רובה ציד שהיה ברכב - וגרם לפציעתה של אישה ששהתה ברכב סמוך.

לפי הודעת משטרת סקוטסבלף, האירוע התרחש סמוך לשעות הצהריים כאשר נהג הטנדר עצר בתחנת דלק ונכנס לחנות הנוחות במקום.

נוסע נוסף יצא גם הוא מהרכב, בעוד הכלב נותר בתוך הטנדר. במהלך שהותו ברכב נע הכלב באזור המושב האחורי ובשלב מסוים בא במגע עם רובה ציד טעון שהיה בתוך הרכב, כשבקנה היה כדור חי.

כתוצאה מכך נפלט ירי שעבר דרך דלת הנוסע הקדמית של הטנדר, חצה את אזור החניה ופגע באישה שישבה ברכב אחר במרחק של כמה מטרים מהמקום. לפי המשטרה, קליע רסס פגע בחלק העליון של זרועה הימנית בזמן שידה הייתה מונחת מחוץ לחלון הרכב.

פרטי המעצר: כך הטעתה המשטרה בחור ישיבה במארב מתוכנן בכביש לתירוש חיים כהן | 13:00

האישה פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים האזורי, ובמשטרה הדגישו כי פציעתה אינה מסכנת חיים. החוקרים מצאו נזק בדלת הרכב התואם לפגיעת ירי, והמשטרה המקומית פתחה בחקירת המקרה.