אישה בת 68 נפגעה הבוקר (שלישי) באורח קשה מפגיעת משאית בשדרות נווה יעקב בירושלים. הפצועה חולצה מתחת למשאית לאחר פעולות מורכבות של לוחמי האש, ופונתה לבית החולים שערי צדק במצב קשה עם חבלות קשות בגפיים.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 07:00 בבוקר, כאשר המשאית פגעה בהולכת הרגל בנסיבות שטרם התבררו. כוחות הצלה רבים הוזעקו לזירה, ביניהם צוותי מד"א ואיחוד הצלה, יחד עם לוחמי האש שנדרשו לפעולות חילוץ מורכבות.

אליעזר חזן, רותם זכאים ואליעזר הס חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי. הענקנו לה סיוע רפואי בזירה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה".

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים, דוד תורגמן, תיאר את הסצנה הקשה: "הפצועה שכבה מתחת למשאית כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה קשה בגפיים התחתונות. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות לשיכוך כאבים ולאחר שחולצה מיד פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה".

צוותי ההצלה פעלו במהירות למתן טיפול רפואי ראשוני בזירה, תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות. הפצועה קיבלה טיפול מתקדם שכלל עצירת דימומים, מתן תרופות לשיכוך כאבים וייצוב מצבה, בטרם פונתה לבית החולים.

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות תאונת דרכים בשכונת נווה יעקב בירושלים, במהלכה נפגעה הולכת רגל ממשאית. כתוצאה מהתאונה, הולכת הרגל נפצעה באורח קשה על פי גורמי הרפואה, ופונתה לקבלת טיפול רפואי".

שוטרי תחנת שפט ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו לזירה, פועלים להסדרת התנועה ומתחקרים את נסיבות התאונה. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע.