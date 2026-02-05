הקטל בכבישים

כוחות הצלה גדולים שהוזעקו לכביש 42 איתרו שני כלי רכב פרטיים כשהם מרוסקים | אחד הרכבים עלה באש והשני התהפך על גגו | לאחר שחולצו, נקבע מותם של שני הנהגים | "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום" (בארץ)
למרות ההתקדמות הטכנולוגית והמודעות הציבורית ההולכת וגוברת, ישראל חוותה בשנת תשפ"ה את אחת השנים הקטלניות ביותר בכבישים | יותר מ־300 בני אדם קיפחו את חייהם עד כה, כשהקיץ האחרון נרשם כקיץ הקטלני ביותר מזה שני עשורים | וגם, כמה תובנות מצילות חיים שעלו אצלי משיחה עם מומחה בתחום (בארץ)
תאונה קשה אירעה הבוקר בכביש 70 סמוך למצובה, בין משאית לרכב פרטי | גבר כבן 30 נהרג במקום, ושני פצועים נוספים - אחד בינוני ואחד קל - פונו לבית החולים בנהריה כשהם בהכרה ובמצב יציב | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה (בארץ)